Medio aguinaldo: ¿conviene cancelar deudas o adelantar consumos?

¿Cancelar deudas o adelantar consumos?

Los trabajadores en relación de dependencia reciben este mes la primera cuota del Salario Anual Complementario (SAC), también conocido como medio aguinaldo, y muchos ya están buscando qué destino darle a ese ingreso extra para aprovecharlo de la mejor manera.Uno de los usos que suelen darle los trabajadores a este ingreso es cancelar pagos pendientes, ya sea en la tarjeta de crédito o con alguna entidad financiera.Sin embargo, otros prefieren adelantar compras y consumos, en un contexto en el que la inflación local sigue en niveles muy altos."El cobro del medio aguinaldo siempre es una buena opción para ahorrar. Sobre todo, una oportunidad para generar más ingresos, ganándole a la inflación, y tener saldos adicionales y pagarse unas buenas vacaciones a futuro", comenta Piedad Ortiz, economista jefe de Wise Capital.Damián Di Pace, director de Focus Market, afirma que ahora adelantar compras no es conveniente porque, ante la caída de la actividad económica y el consumo del mercado interno, probablemente "un producto que se compre hoy puede estar en oferta o descuento mañana o, incluso, bajar de precio".Ortiz coincide en que en este momento adelantar consumos no es conveniente porque afirma que al país han están ingresando productos importados con precios más accesibles y "siempre en un contexto de recesión resignar consumo es una buena estrategia para cuidar el bolsillo"."El pago de tarjeta de crédito es más conveniente por las tasas de interés. Incluso, los punitorios no están regulados, por lo que las tasas pueden ser altísimas, a diferencia de adelantar consumos, donde la variación de los precios no es tan alta en comparación con las tasas de las tarjetas", indicó Di Pace.Por lo tanto, Di Pace sostiene que en este contexto adelantar consumos no es la mejor estrategia para utilizar el pago del medio aguinaldo que se cobrará en las próximas semanas y cree que es mucho más conveniente cancelar las deudas con el sistema financiero para evitar mayores gastos que se generan por las tasas de interés. Fuente: (El Cronista)