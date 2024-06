Entre Ríos contó con un 39% de ocupación hotelera en el fin de semana largo

Balance del turismo en el primer semestre del 2024

Reformulación de promociones

Juan Manuel Acedo, presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo, dialogó en, que se emite por, y brindó su opinión de lo ocurrido del fin de semana largo de tres días: “Comparándolo con el año pasado, teníamos una ocupación del 65%. Era un solo fin de semana XXL que tuvimos el año pasado. Entiendo que tenemos otro el fin de semana, uno ha optado por salir el próximo. Otro punto es que el que acaba de finalizar siendo el Día del Padre decide pasarlo con su familia en su lugar de residencia”.En relación a la costa más concurrida, el presidente confirmó: “. Sobre todo, destacó Villa Elisa con una ocupación superior al 75%. Es un número muy bueno para esa localidad. En San José, que tuvo el Festival del Mate y del Té, tuvo mucho movimiento, aunque no así reflejado en la ocupación real”.. Los turistas han cambiado los hábitos: no está reservando como años anteriores. Elige el alojamiento de acuerdo a su bolsillo, la necesidad y el tipo de turismo que desea realizar. Esto no nos permite medir con exactitud qué ocupación va a haber en un fin de semana porque esto lo hacíamos midiendo las reservas reales que había. Este fin de semana que termina, las reservas no las medimos porque eran prácticamente nulas. A pesar de eso, tuvimos un 39% de ocupación”.”, adelantó sobre el comportamiento que tendrá el turista en la provincia. Por otra parte, precisó que quien no reserva “es el que viene y visita una localidad. Tenemos dos micro regiones bien marcadas que son pueblos y aldeas del sur entrerriano, en la zona de Gualeguaychú, y la de El Palmar que se puede ir cambiando un día en San José, Villa Elisa y Colón”.Por la costa del Paraná, “la zona de Santa Elena, La Paz, Hernandarias y Villa Urquiza se van haciendo estos cambios”, puntualizó Acedo.Sobre esta consulta, el titular de la Cámara Entrerriana de Turismo remarcó: “porque manifiestan que ha dejado de ser competitiva la tarifa hasta para el extranjero. Hay muchos destinos de Patagonia y de Puerto Iguazú, que recibía muchos turistas extranjeros, hoy no los está recibiendo porque sus precios no son competitivos. Muchos estamos trabajando con precios de temporada”.Por otra parte, Acedo aclaró cómo se trabaja para elevar los números de turistas en Entre Ríos: “para poder trabajar con el turista e ir viendo los hábitos que van mutando e ir captándolo”.