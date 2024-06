Día del Padre: las ventas cayeron 10,2% en comparación con el año pasado

Mejor mes, pero no tanto

La recesión y la caída del poder de compra del salario hizo que, según un informe privado que fue publicado este domingo.Se trata de un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que relevó que las ventas del Día del Padre tuvieron una contracción de, medidas a precios constantes, aún a pesar de que, según su sondeo, el 63% de los comercios realizando“Hubo cuotas sin interés en muchos negocios y buenos descuentos por pagos en efectivo, pero igual la gente fue medida. Un destacado de la fecha, fueron las, entre varios miembros de las familias, para ahorrar”, mencionaron desde la entidad empresaria pyme., duplicando al año pasado y frente a una inflación muy superior, indicaron. También mencionaron que para el comercio minorista no colaboró que la fecha coincida con un fin de semana largo.“El 77% de los negocios consultados dijo que la celebración ayudará a tener una mejor venta en junio aunque, probablemente, no alcanzará para evitar un declive frente al 2023″, continuó CAME.En la comparación anual, la única suba ocurrió en(11,1%), que en la confederación pyme explicaron por la baja base de comparación, los niveles de stock existentes que exponen y “que los precios del sector se encuentren por debajo del promedio de la economía”. En contrapartida, el rubro más golpeado fue Cosmética y Perfumería (-37,4 por ciento).“La caída en las ventas no tomó por sorpresa al 71% de los comerciantes, que esperaban una fecha débil y vendieron lo esperado o más. Pero otro 29% señaló haber vendido menos de lo imaginado”, midió CAME.Analizado, por sectores, las ventas deretrocedieron 4% real frente al Día del Padre 2023, con un ticket promedio de $40.657. “La venta se orientó a calzado liviano, de bajo precio, pero igual fue escasa. De todos modos, en las tiendas no se vieron sorprendidos, porque las expectativas eran muy bajas y el 80% de las empresas encuestadas señalaron haber vendido lo que esperaban o más”, recogió CAME entre sus encuestados.Para el rubro más impactado,, las ventas se hundieron 37,4% frente al año pasado, a precios constantes, con un ticket promedio de $24.429. “Fue el peor Día del Padre desde la pandemia para ese rubro, donde desde muchos comercios coincidieron en que no parecía esta celebración. Las tiendas se manejaron con stock limitado previendo que sería un tranquilo fin de semana”, afirmaron., el declive fue del 6,1%, siempre a precios constantes y frente al día del Padre 2023, con un ticket promedio de $43.032. “La mayor parte de lo que salió fue con tarjetas y en cuotas sin interés. En promociones ofrecidas, lo que más se usó fueron cuotas sin interés, y descuentos por pago efectivo en el resto”, dijo CAME.En, las ventas se derrumbaron 29,2% real con un ticket cercano a los $30.104. “Desde los comercios sondeados contaron que hasta el viernes fue un día normal, recién ayer sábado por la tarde se marcó alguna diferencia. Hubo mucha venta online y por redes, que favoreció a los locales con esa modalidad”, planteó la cámara que dirige Alfredo González.tuvo una mejora de 11,1% real frente al anterior Día del Padre, con un ticket promedio de $29.379. “Fue el único ramo en alza, en parte explicado por que la base de comparación era baja, por los niveles de stock de prendas y porque los montos del sector se conservan relativamente por debajo del promedio. Hubo ofertas agresivas, con cartelerías y anuncios creativos para atraer a la gente al negocio. El rubro fue el que más regalos concentró, quitándole mercado a otras categorías que venían ganando espacio, pero que este año por los precios quedaron más rezagadas”, registró CAME., por último, tuvieron una contracción en sus ventas de 11,9% frente a 2023 y a precios constantes, con un ticket promedio de $18.233. “Es un rubro que siempre se vende para esta fecha, y de los que más ventas a último momento concentran”, concluyó CAME.