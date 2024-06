Afirman que el gasto proyectado para el Día del Padre aumentó 214%

Foto: Archivo

El próximo domingo se celebra el Día del Padre y en medio de la crisis los argentinos buscan diferentes promociones y opciones de regalo. La proyección del gasto promedio asciende a 49.500 pesos, marcando un aumento del 214% respecto del año pasado.



De acuerdo a un informe de Focus Market para el Blog Educación Financiera Naranja X, el 16% eligen regalar indumentaria, el 11%, Informática TV y Video; y el 10%, Experiencias (Cena, Día de campo,etc) y Vinos y Licores. Luego le siguen en menor proporción: Calzado con el 9%, Artículos deportivos y Smartphones 8%, Perfumería y Herramientas 6%, Librerías y Artículos para el hogar 5%, y con menos del 4% Regalería, Joyería/Relojería y Marroquinería.



“Para los comercios el día del padre es la primer fecha comercial del año. Las ventas minoristas de acuerdo a la CAME presentan una caída del 16,2% en el acumulado del año. Los rubros con mayor participación en la proyección de la demanda son Indumentaria, Informática y Tv, Experiencias y Vinotecas”, detalló Damián Di Pace, director de Focus Market.



También se le consultó a los argentinos donde comprarán el regalo del Día del Padre: el 32% lo hará en Centros Comerciales a Cielo abierto (Comercio Minorista tradicional), el 27% en Comercio Electrónico (Marketplace 38%, Tienda online del comercio 35%, Instagram 16%, Facebook 5%, y otro 6%), el 23% en Shoppings, el 11% en Supermercados, y el 7% en Outlets.



“El comercio electrónico gana participación en las compras pero con sistema de retiro “Pick Up” en los Centros Comerciales de Calles y Avenidas o Shoppings. Ambos espacios comerciales siguen siendo el lugar elegido para la visita y experiencia física de compra. De acuerdo a FECOBA en la previa, 6 de cada 10 comercios pymes proyectan que las ventas tendrán una caída en términos interanuales”, indicó Di Pace. Por rango de precios El informe señaló que en Marketplace se pueden encontrar regalos que van desde los $5.000 a los $50.000. En el rango de $5.000 a $14.000 se observan remeras con inscripción, Chopp de cerámica, Set parrillero (tabla+atizador+pala), o Pantuflas. Con un presupuesto de entre $15.000 y $25.000 se puede comprar un Perfume (Eau de toilette x 25ml), Set Matero (termo+mate+bombilla), Billetera (cuero sintético), o una Bufanda/Mantón.



Por último, para el rango de $26.000 a $50.000 se encuentran un Set de vino + copa (en caja de regalo), Set whisky (habano+café+ bombones y caja de regalo), o un Desayuno a domicilio (brownie, ensalada de frutas, medialunas, infusiones, etc).



Los Supermercados (con el 11%) se convirtieron en una opción al momento de comprar el regalo del Día del Padre. Se pueden encontrar Camperas y Chalecos inflables desde $34.399 y $39.999, respectivamente, Sweaters de jersey desde $12.499, Pijamas desde $11.499, entre otras promociones.



Así, la proyección del gasto promedio asciende a $49.500, mientras que el año pasado era de $15.750. Es decir, un alza del 214 por ciento.



“La proyección de gasto para el Día del Padre está asociada a compras financiadas con tarjetas de créditos y ofertas, promociones y descuentos en billeteras digitales. Por su parte, el programa Cuota Simple en hasta 12 cuotas aparece como una de las opciones más buscadas para la compra de bienes de ticket superior al promedio. A su vez, el consumidor busca precios y oportunidades para agasajar a los padres”, señaló Di Pace.



La fecha llega en un momento en que las ventas vienen deprimidas: según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), cayeron 7,3% en mayo. A excepción de indumentaria y calzado, todos los rubros presentaron bajas pronunciadas. Fuente: Infobae