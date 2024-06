Cómo comprar carne y obtener el 35% de reintegro

Un truco de ahorro permite este mes reducir de manera relevante el gasto del hogar en carnes. Pagando desde celular, y usando ciertas aplicaciones, quien planifique bien sus compras podrá recuperar siempre el 35% de lo abonado en comercios del rubro.Estos beneficios, que tienen al Estado por detrás, están disponibles en miles de carnicerías, granjas y pescaderías. Y ahora permiten, en conjunto, obtener hasta $11.500 de reintegro cada semana. Es decir, llevar al hogar hasta $32.857 en mercadería, gastando sólo $21.357.La manera de conseguirlo es aprovechar al máximo dos llamativas promociones que fueron extendidas recientemente por los bancos públicos más grandes del país.Una, del Banco Nación, devuelve hasta $6.000 semanales. La otra, del Banco Provincia (Bapro), reintegra hasta $5.500 cada 7 días. Y en ambos casos, cualquier interesado puede empezar a utilizarlas, aunque no sea cliente.El único requisito es abrir una cuenta gratis en esas entidades y cargarles saldo, lo que puede hacerse fácilmente desde el celular registrándose en las apps que luego habrá que utilizar para pagar en los locales: BNA+ (del Nación) y Cuenta DNI (Bapro).A continuación, en detalle, cómo funciona cada descuento en junio de 2024, qué días está disponible, cuáles son los comercios adheridos y todo lo que se debe saber para ahorrar lo máximo.La promoción del BNA, vigente hasta el 30 de junio, promete devolverle al comprador el 35% de lo que gaste en un listado de comercios de barrio de todo el país, que incluye muchas carnicerías y granjas.El beneficio tiene un tope de ahorro de $6.000 por semana. Así, por ejemplo, a quien adquiere mercadería por $10.000 le reintegran $3.500; y si gasta $17.143 recibirá los $6.000 de devolución, lo que reduce a $11.143 el gasto total.El descuento está disponible todos los días, no en cualquier carnicería sino en los locales participantes de cada ciudad, que se pueden buscar en la web del BNA, mediante un mapa interactivo, dio a conocer Clarín.Por otra parte, es requisito pagar con una tarjeta del Banco Nación desde el celular, mediante la billetera virtual MODO BNA+, escaneando un código QR.El beneficio, según explican, no es válido abonando con el saldo de la cuenta. Las tarjetas compatibles son las de crédito Visa y Mastercard y las de débito Mastercard. "El reintegro se verá reflejado en la cuenta titular asociada a BNA+ dentro de los 30 días de ocurrida la transacción", aclara el banco. Más detalles, en semananacion.com.ar.