Nafta y gasoil: cómo tener hasta 30% de descuento en YPF, Shell, Axion y Puma

YPF: las promociones de junio para ahorrar en combustible

Shell: las promociones de junio para ahorrar en combustible

Axion Energy: las promociones de junio para ahorrar en combustible

Puma Energy: las promociones de junio para ahorrar en combustible

Otros descuentos en combustible para aprovechar en distintas marcas

Con el ajuste del 4% promedio aplicado este mes a los combustibles, los precios de la nafta yaAhora, entonces, cada litro de súper cuesta en CABA al menos $905 en YPF; y en otras marcas ya se puede ver a $941, $981 o incluso $1010.Aquellos son los nuevos valores del surtidor, pero lo cierto es que. Y ahorrarse así hasta $30.000 a lo largo del mes.El requisito para conseguirlo es planificar las cargas de forma tal de aprovechar, tarjetas bancarias y programas de beneficios.A continuación, marca por marca y tarjeta por tarjeta, una guía con las principaleslo que se necesita saber, según un relevamiento de Clarín.Los socios del programa Serviclub que paguen desde la App YPF escaneando un código QR acceden a:. En nafta y diésel Infinia, los lunes, miércoles y viernes, si se abona con dinero transferido a la cuenta de la app, con un tope de descuento de $3.000 por semana.. En nafta y diésel Infinia, los martes, con un tope de $2.500 por semana.. Para socios del ACA, todos los días en las estaciones adheridas, para descontar hasta $8.100 en el mes. Promo acumulable con las anteriores.Asimismo, mediante un canje de puntos Serviclub desde la App YPF los clientespara nafta Infinia y hasta $6.700 para diésel Infinia.Por otra parte, YPF tiene acuerdos con tarjetas y billeteras virtuales para ofrecer otros beneficios, en algunos casos acumulables con los anteriores.. Los jueves, 30% con un tope de reintegro de $15.000 al mes, exclusivo para clientes Select que paguen crédito Visa Black o Platinum. Además, el programa "Sorpresa". Los miércoles, con crédito Visa Platinum, da 20% de ahorro con un tope de $3.000 por mes. Para el segmento Selecta, con Visa Signature, el reintegro crece al 30% y el tope a $5.000.. Todos los lunes, 15% para clientes Éminent que paguen con Mastercard a través de MODO, con un tope de reintegro de $5.000 al mes.. Los domingos da 10% pagando con crédito o débito mediante MODO o la app Buepp, con un tope de reintegro de $4.000 por semana. Para clientes con Plan Sueldo o Jubilados el beneficio crece al 15% y el tope semanal a $6.000, por lo que a lo largo del mes (con 5 domingos) el ahorro puede llegar a $30.000.. Ofrecen todos los días un 10% de reintegro a quienes paguen usando MODO BNA+ con crédito Visa o Mastercard, para ahorrar hasta $15.000 al mes.. Los sábados de junio quienes cobran el sueldo en la entidad y pagan con crédito mediante YPF App tienen 15%, con un tope semanal de $3.500. Para clientes Único, 20% y $6.000 de tope semanal, lo que permite un ahorro de hasta $30.000 durante el mes.. Todos los martes, con crédito Cabal, hay 10% de reintegro para ahorrar hasta $4.000 por mes.. Un martes del mes a elección los clientes que cobran el sueldo en la entidad obtienen 10% a través de YPF App para ahorrar hasta $5.000.. Los sábados, pagando con la tarjeta de crédito Mastercard Ualá Viene de 10 desde YPF App, 20% con un tope de $5.000 por mes. Con la tarjeta prepaga y de crédito Ualá, 10% con $2.000 de tope.La compañía permite a quienes paguen desde Shell BOX, la app de la marca, ahorrar un 10% todos los miércoles en las cargas de combustibles V-Power, con un tope de descuento de $3.000 por compra y por semana.Shell también tiene beneficios exclusivos para usuarios de:. Los martes hasta el 18/6, 20% con débito o crédito para ahorrar hasta $4.000 semanales. Funciona con los bancos Galicia, Santander, Macro, Ciudad, Hipotecario, Credicoop, ICBC y Supervielle, entre otros.. Da todos los días un 20% a quienes paguen mediante MODO BNA+ con crédito Visa o Mastercard, con un tope de reintegro de $30.000 por mes.. Del 28 al 30 de junio, pagando con Mastercard desde Shell Box, habrá 30% de ahorro con un tope de $5.000.. Todos los lunes, 15% para clientes Éminent que paguen con Mastercard a través de MODO, con un tope de reintegro de $5.000 al mes.. De lunes a viernes, desde Shell Box, 10% en combustibles V-Power con un tope de descuento de $3.000 por carga y por semana.. Los jueves, desde Shell Box, 10% en V-Power con chance de ahorrar hasta $3.000 por carga y por semana. Además, pagando con Tarjeta Cencosud, 5% extra.. Todos los días, desde Shell Box, 20% en V-Power con un tope de hasta $2.500 por carga y por semana.Por otra parte, desde Shell BOX, los clientes también puedenen combustibles V-Power:-Por 550 puntos: $800 de ahorro.-Por 1.100 puntos: $1.600 de ahorro.-Por 1.650 puntos: $2.400 de ahorro.-Por 2.200 puntos: $3.200 de ahorro.-Por 3.300 puntos: $4.800 de ahorro.La app de ON, el programa de beneficios de Axion, permite a los usuarios registrados generar cupones de descuento para aplicar en las cargas. Dan así un 10% los lunes y los viernes en combustibles Quantium -nafta y diésel-, que permite ahorrar hasta $2.500 por semana.La app también deja obtener, cada 5 cargas, rebajas que se volverán más atractivas a medida que el cliente sume puntos con sus consumos y suba de nivel, pudiendo llegar al 10%.En paralelo, Axion tiene acuerdos con bancos y tarjetas como los siguientes:. Todos los sábados, pagando con MODO y tarjeta de crédito, los usuarios adheridos a ON tienen 20% con un tope de reintegro de $6.000 por mes. Pero para quienes cobran el sueldo en BBVA el descuento es 40% con tope de $12.000 al mes. Además, buscando en ON "Comunidad BBVA", dan 25% extra para ahorrar hasta otros $10.000 mensuales (cargando Quantium) o $4.000 (en súper o diésel X10).. Los lunes y viernes, 10% para clientes Premier que paguen con crédito Mastercard. El tope de reintegro es de $4.000 al mes, y de $6.000 para Premier Black.. Los jueves, viernes y sábados da 20% al pagar con débito Visa, con chance de ahorrar hasta $4.000 por mes.. Los martes hay 10% con la de crédito (con tope de $3.000 al mes) y 5% con la prepaga (con tope de $2.000 al mes).Todos los miércoles Puma Energy da un 10% de descuento en nafta súper, en Max Premium y en Ion Diesel, sin tope de reintegro hasta 150 litros.Para acceder el cliente debe tener en el celular la aplicación de la marca, Puma Pris App, y hacer el pago desde allí con tarjetas de crédito o de débito, o bien usando efectivo.En paralelo, con cada carga el conductor suma puntos que luego podrá canjear por vouchers de descuento que van de $1.000 a $15.000, y que pueden usar cualquier día de la semana.Finalmente, Puma tiene beneficios con bancos como los siguientes:. Los lunes, 15% para clientes Éminent que paguen con Mastercard vía MODO, con un tope de reintegro de $5.000 al mes.. Los sábados, con débito Visa, 10% de reintegro con chance de ahorrar hasta $3.000 por semana.En las estaciones Puma, varias chances de ahorrar.En las estaciones Puma, varias chances de ahorrar.. Los jueves da hasta 20% en cualquier estación de servicio. Clientes Plus Plan Sueldos acceden pagando con débito y el tope de reintegro es de $2.000 por mes. Para el segmento Singular también incluye crédito y el tope es de $3.000.. Los sábados da 20% en combustibles para sus clientes Identité y para quienes cobren en la entidad, si pagan vía MODO, con un tope de reintegro de $4.500 por semana.. Los días 19 y 23 de junio dará 20% en compras de combustible, pagando con crédito Visa o Mastercard, con un tope de reintegro de $6.000.. Todos los días, para quien pague con la tarjeta Visa Personal Pay y sea usuario nivel 2, hay 20% con un tope de $2.000 por semana. Para el nivel 3, el 20% tiene tope de $2.500.