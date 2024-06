Una prepaga anunció de cuánto será el incremento de sus cuotas desde julio

Según se estableció en el acuerdo judicial entre el Gobierno y las prepagas en la madrugada del 28 de mayo, a partir de julio las prepagas podrán volver a aumentar libremente sus cuotas. Es decir, el incremento dejará de estar pisado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Al mismo tiempo, deberán empezar a devolver lo cobrado por encima de la inflación entre enero y mayo, en 12 cuotas.La que hizo punta con la suba fue Medicus, que ya envió a sus afiliados una carta para explicar cuál será el aumento previsto para julio. Con firma de la gerencia comercial, da sus argumentos para tratar de explicar la próxima suba de precios: “El sector salud continúa padeciendo notables atrasos en las cuotas, honorarios y valores que se pagan a prestadores, sanatorios y profesionales en general, poniendo en riesgo la atención médica privada de millones de personas”, se afirma en el texto.La carta agrega: “Nuestras cuotas no sufrieron actualización en mayo y junio, a pesar de haberse registrado una inflación aproximada del 15 por ciento (N. de la R.: la empresa ya venía cobrando por encima del IPC y mantuvo esos precios). Al mismo tiempo, la compensación programada en 12 meses por la diferencia generada entre la variación de nuestra cuota versus el IPC se transformará en un crédito que se hará efectivo a partir del mes de julio siendo ajustado por la tasa pasiva del BNA, tal como surge del acuerdo alcanzado en sede judicial”.Suma entonces que “el nuevo acuerdo paritario hace indispensable que los costos que surgen del mismo sean cubiertos con incrementos de valores a sanatorios y centros de diagnóstico para que estos puedan continuar prestando servicios. Reiteramos que los montos aumentados ya fueron volcados a la red de prestadores y no están hoy a disposición de las empresas de medicina prepaga”.Finalmente, concluye en su apelación a la comprensión de los afiliados: “Con base en lo anteriormente expuesto, y con la intención de mantener la más alta calidad médica e innovación tecnológica, así como también. Para rematar:, que se anunciará a mediados de junio y corresponderá a mayo. Todas las consultoras prevén un índice inferior al 5 por ciento. La diferencia entre el 8 por ciento del aumento de la cuota y ese 5 por ciento de inflación, da un 3 por ciento, que -casualmente o no- es la tasa de interés mensual del plazo fijo del Banco Nación, herramienta elegida por el acuerdo judicial para actualizar mensualmente las devoluciones de las prepagas a los afiliados.En principio, Medicus afirma que está considerando ese índice por no haber aumentado los dos meses anteriores, con lo que el resto de las prepagas que sí hayan subido los precios sin interrupciones podrían tener, en principio, menos argumentos para elevar las cuotas en la misma medida, publica el diarioOtro punto a tener en cuenta es que probablemente en esta nueva oportunidad que se les presenta, las empresas se cuiden de no aumentar las cuotas en niveles equivalentes, ya que fue justamente ese elemento el que dio lugar a que ahora la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia las esté investigando por presunta “cartelización”.