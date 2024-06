Jubilados: cuánto cobran con aumento por inflación, aguinaldo, bono y adicional

Jubilaciones en junio: en cuánto quedan y de cuánto es el aguinaldo

A quiénes les corresponde el bono de $ 70 mil y el pago extra

Calendario de pagos de Anses para junio

Al igual que viene ocurriendo en los últimos meses, las jubilaciones y pensiones a cobrar en junio vendrán con aumento. En este caso, el incremento en los haberes es del 8,83%, correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en abril.Así lo informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Además, desde el organismo previsional informaron que este mes se realizará el pago de aguinaldos y se emitirá un bono de $ 70 mil para los titulares de las prestaciones. Sumado a esto, desde el Gobierno nacional indicaron que este mes habrá un pago extra para un grupo específico de jubilados.En esta línea, en el DNU 274 publicado en marzo por el Gobierno nacional, se explica que el periodo entre abril y junio es de transición entre una fórmula y otra. Por esto, se debía realizar una comparación entre los aumentos dado con la nueva modalidad, y el incremento que hubiera surgido con el sistema anterior.En junio, los haberes de los jubilados aumentarán un 8,83%. Este aumento resulta del IPC registrado en abril, el cual no fue aplicado a las prestaciones anteriormente ya que los aumentos de salarios mínimos correspondiente a abril y mayo fueron dispuestos tardíamente, señalaron desde el Gobierno.Con el incremento aplicado, el haber mínimo asciende a los $ 206.931,10, mientras que la máxima se fija en $ 1.392.450,38. Dado estos números, el monto del aguinaldo será de de $ 103.465,55 y de $ 696.225,19, respectivamente. Cabe recordar que el aguinaldo se calcula sobre el haber máximo percibido en el periodo y en base a ello se paga la mitad.De acuerdo con lo que especifica la resolución 188 de la Anses, esa suba lleva el monto del haber mínimo a $ 206.931,10 y el del haber máximo, a $ 1.392.450,38. Sobre esos montos se calcula el aguinaldo, que también se percibirá este mes y que será, respectivamente, de $ 103.465,55 y de $ 696.225,19.Tal y como se viene aplicando en los últimos meses, los jubilados y pensionados con la mínima recibirán un bono de $ 70 mil. Con el bono y el aguinaldo incluidos, los jubilados con haber básico recibirán un total de $380.396,65, siendo el bruto de $371.084,75 tras descontarse los aportes correspondientes.En tanto, quienes no cobren la mínima pero perciban menos de $ 276.931,10, recibirán una parte proporcional del bono para llegar al último monto indicado. Vale recordar que la condición de no superar dicha cifra corresponde a cada persona y no a la prestación en particular, por lo que quienes cobren jubilación y pensión no recibirán el bono.En cuanto al pago extra mencionado anteriormente. El Gobierno nacional indicó que Anses tiene pendiente la liquidación retroactiva de los suplementos por abril y mayo de la garantía legal. Dicha garantía establece que quienes obtuvieron su prestación sin haber recurrido a una moratoria por aportes no realizados recibirán del Estado un haber bruto equivalente a no menos del 82% del salario mínimo, vital y móvil.Dado que las jubilaciones mínimas de abril fueron de $ 171,283,31 y el 82% del salario mínimo del respectivo mes fue de $ 181.262,64, el extra a pagar es de $9 979,3. En tanto, el importe correspondiente a mayo será de $ 1996,8, ya que la jubilación mínima fue de $ 190.141.6 y el 82% del salario mínimo fue del $ 192.138,4.En ambos casos, quienes cobren por encima de la mínima recibirán un importe proporcional hasta cubrir el tope dispuesto, indicó. En el caso de este pago extra, no incide que el beneficiario cobre jubilación y pensión, si una de las dos prestaciones cumple el requisito para recibir dicho importe, lo recibirá.Desde mayo, la Anses paga todas las prestaciones previsionales a partir de la segunda semana de cada mes (ya no hay más pagos en los primeros días). En el caso de junio el calendario se iniciará el lunes 10 y se consideraron algunas modificaciones a las fechas habituales en función de los feriados.DNI terminados en 0, a partir del día 10 de junio de 2024.DNI terminados en 1, a partir del día 11 de junio de 2024.DNI terminados en 2, a partir del día 12 de junio de 2024.DNI terminados en 3, a partir del día 13 de junio de 2024DNI terminados en 4, a partir del día 13 de junio de 2024.DNI terminados en 5, a partir del día 14 de junio de 2024.DNI terminados en 6, a partir del día 18 de junio de 2024.DNI terminados en 7, a partir del día 18 de junio de 2024.DNI terminados en 8, a partir del día 19 de junio de 2024.DNI terminados en 9, a partir del día 19 de junio de 2024.DNI terminados en 0 y 1, a partir del día 24 de junio de 2024.DNI terminados en 2 y 3, a partir del día 25 de junio de 2024.DNI terminados en 4 y 5, a partir del día 26 de junio de 2024.DNI terminados en 6 y 7, a partir del día 27 de junio de 2024.DNI terminados en 8 y 9, a partir del día 28 de junio de 2024.DNI terminados en 0 y 1, a partir del día 10 de junio de 2024.DNI terminados en 2 y 3, a partir del día 11 de junio de 2024.DNI terminados en 4 y 5, a partir del día 12 de junio de 2024.DNI terminados en 6 y 7, a partir del día 13 de junio de 2024.DNI terminados en 8 y 9, a partir del día 14 de junio de 2024.