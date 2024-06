Créditos hipotecarios: habrá alivio fiscal para quienes paguen Ganancias

Si el Senado aprueba el dictamen del paquete fiscal que incorporó la posibilidad de aplicar el 100% de los intereses (no el ajuste del capital) de los créditos hipotecarios con destino a vivienda hasta el monto de la ganancia no imponible del impuesto (no del valor del impuesto), cuyo tope inicial es de $ 3.091.035 anual o $ 257.586,25 mensuales, habría un importe de ahorro para los tomadores de esos créditos alcanzados por ese impuesto En el dictamen de Diputados ese valor era de $ 20.000 anuales o $ 1.667 mensuales.Gabriela Russo, titular del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ejemplificó que un empleado sin hijos ni otras cargas de familia alcanzado por Ganancias con un sueldo bruto de $ 2.600.000, al poder deducir $ 257.286 de intereses del crédito hipotecario, pagaría de Ganancias $ 138.396 versus los $ 202.162 si aplicara la deducción de $ 1.667. Una diferencia a favor del tomador del crédito de $ 63.766 mensuales.Para un ingreso bruto de $ 5.000.000, con la deducción de los intereses con el tope de $ 257.586,25, con el dictamen de Diputados pagaría de Ganancias $ 878.377 y con el dictamen del Senado $ 781.341, 23. Una diferencia a favor del tomador del crédito de $ 97.036 mensuales.Russo también aclaró “que el esquema actual de liquidación del Impuesto para trabajadores en relación de dependencia – Impuesto Cedular – no admite deducción alguna, excepto que se trate de funcionarios públicos o directores de sociedades”.No obstante, el proyecto elimina el piso salarial exento de Ganancias impulsado por Sergio Massa y vigente en la actualidad de $ 2.340.000 brutos (15 Salarios Mínimos, Vital y Móvil- SMVM) y que en julio debería actualizarse según el nuevo valor del SMVM.Al valor del SMVM de mayo, sumaría un poco más de $ 3,5 millones mensuales. En consecuencia, con el esquema del Gobierno anterior, los empleados no alcanzados por Ganancias sumarían mucho más y también dependerá de cada caso establecer el impacto del ahorro de los intereses en relación con el ahorro de quedar exento de Ganancias.El costo fiscal del dictamen de Senadores dependerá de la cantidad de personas alcanzadas por Ganancias que obtengan el crédito, del monto de los intereses y su incidencia en el cálculo y la retención de Ganancias, publica el diario