Crecen las importaciones de autos 0km en Argentina

Foto: Archivo

El dato que difundió la asociación de concesionarias (ACARA) el viernes pasado mostró que, en el acumulado del año, los patentamientos de autos cayeron 22,1% respecto a igual período del 2023.



Esta información refleja una menor demanda en el mercado general, pero contrasta con lo que sucede si se analiza el volumen de importaciones.



En el mismo período, las compras de vehículos al exterior crecieron 6,7%. Es decir, mientras las ventas generales bajan, las de vehículos importados crecen.



Esto se debe al efecto de la quita de restricciones que había para importar 0km ( y demás productos) hasta el 10 de diciembre pasado.



Con la llegada de Javier Milei, se liberaron las trabas y hoy la limitante que existe para importar no tiene que ver con cuestiones burocráticas sino de mercado (baja demanda y altos precios, en gran parte por la alta presión impositiva) y de financiación.



Ahora las importaciones que se realizan se pagan a 180 días que es cuando el Banco Central libera los dólares al precio oficial. La semana próxima se cumplen los primeros seis meses de este sistema y se empezarán a pagar las primeras importaciones que se hicieron desde el 10 de diciembre



Es por eso que, si bien las marcas están importando más, no lo hacen en grandes cantidades, pero el crecimiento se nota.



En lo que va del año, se importaron 63.817 unidades contra 152.339 patentamientos totales. Esto representa el 40% de 0km importados. El 2023 terminó con menos de 30%.



Si se analiza la importación por marcas, Toyota encabeza los ingresos de autos del exterior de mayo con 3.133 unidades de un total de 8.818 0km que entraron al país.



Los datos surgen de las cifras que maneja el SIOMAA, el departamento de estadísticas de la asociación de concesionarias (ACARA), a las que tuvo acceso Ámbito.



En realidad se trata de nacionalizaciones. Es decir de vehículos que pudieron llegar en las últimas semanas al país o estaban en el puerto de Zárate desde antes y fueron ingresadas el mes pasado.



La segunda marca con más nacionalizaciones fue Volkswagen con 1.719 unidades. Le sigue Ford con 1.412.



En cuanto a los modelos más importados, el primer lugar lo ocupa el Toyota Yaris, con 1.225 ingresos. Segundo también un modelo de la marca japonesa: el Corolla Cross con 1.158 y el tercer lugar fue para la Ford Maverick, con 880 vehículos. En tanto, el cuarto lugar lo ocupó el Volkswagen Polo, con 801 unidades.



Con este modelo se dio una curiosidad ya que, si bien no fue el más importado, sí encabeza el ranking general si se toma por versión.



El VW Polo Track MSI MT fue la versión de auto más importada con 677 unidades. Llega al total de 801 unidades con 68 unidades del Polo MSI y 56 del Polo Highline.



De esta manera, el Polo Track desplaza al Yaris y a Corolla Cross que repartieron las importaciones en varias versiones. Seis para el Yaris y seis también para el Corolla Cross. La más importada del hatchback que llega de Brasil fue la XS 1.5 6M/T, con 431 vehículos, mientras que la del Corolla Cross fue la SEG HEV 1.8 ECVT. Pero ambas versiones quedaron atrás de otras,



Por ejemplo, la segunda más importada de mayo fue la versión de Ford Maverick Lariat 2.0L 4x4 AT, con 444 unidades. El tercer puesto lo ocupó el Volkswagen T-Cross 170TSI MT, con 441. Fue la única versión de este modelo que ingreso en mayo.



Recién después, en el cuarto puesto aparece el primer Yaris, el XS 1.5 6M/T ya mencionado.



Le siguen otra Ford Maverick, la XLT 2.0L 4x2 AT, con 395 vehículos, y luego el Ford Bronco Sport Wildtrack 2.0L, con 355 unidades.



Después se intercalan diez versiones diferentes de Corolla Cross, Yaris y Corolla para recién, después de esa tanda, aparezca un Volkswagen Nivus.