Destacan el aumento en la entrega de créditos por parte del Banco Nación

El Banco Nación otorgó créditos por US$1.586 millones entre pesos y dólares lo que representa un alza de 630% respecto al mismo mes del año pasado y de 53% con relación a abril.



Así lo precisó un informe de la entidad que identificó a MiPyMEs, grandes empresas y familias como los receptores.



Del total de los desembolsos, el BNA destinó US$ 386 millones para financiar el comercio exterior, mientras que el resto de los préstamos fueron en moneda local.



“Ratificamos la misión de nuestro Banco, de estar al servicio y apalancando el crecimiento de las PyMEs argentinas y, por supuesto, también el financiamiento a las familias de todo el país”, expresó el presidente del BNA, Daniel Tillard.



Los datos desagregados reflejan que en mayo se destinaron US$ 1.200 millones para financiar inversiones y capital de trabajo a favor de MiPyMEs y grandes empresas de todo el país.



Además, el BNA otorgó a las familias más de US$ 300 millones a través de préstamos personales para múltiples destinos.



La entidad señaló que el monto desembolsado favorece a 522.000 clientes.



Según informó la institución, ya desembolsó durante 2024 préstamos por más de US$4.000 millones.



Asimismo, reveló que recibió 16.200 solicitudes para créditos hipotecarios “+Hogares con BNA”, lo que constituye un éxito, ya que el mismo entró la vigencia el pasado 20 de mayo.