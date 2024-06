El dólar blue arrancó la semana en alza y cotizó a $1235

El dólar blue subió a $1.205 para la compra y $1.235 para la venta este lunes 3 de junio, según un relevamiento de Ámbito y marcó su valor máximo en siete jornadas. Esto se da tras registrar un alza de $185 en el quinto mes del año (+17,8%), la mayor para un período mensual en la era Milei.



El aumento en esta primera rueda de junio fue de $10 (0,8%). En consecuencia, la brecha con el oficial trepó al 37,7%, después de tocar el 45% hace unos 10 días, su pico desde fines de enero.



Pese a este incremento, el tipo de cambio informal fue superado por el dólar MEP, algo que no pasaba desde el lunes de la semana pasada, ya que el MEP saltó 3,6% hasta la zona de los $1.255. Los financieros treparon fuerte ya que aparecieron temores respecto de la no renovación del swap con China y en medio de una magra liquidación de la cosecha.



"El fin de semana trascendió que la renovación del Swap con China no esta cerrado, por lo tanto, de no cambiar esta situación argentina debería abonar los casi u$s5.000 millones del swap, en dos pagos, uno en Junio y otro en Julio. Como consecuencia el dólar que había empezado a subir el viernes, continuo subiendo hoy", explicó Nicolás Capella de Invertir en Bolsa.



En el mercado oficial de cambios, el dólar mayorista trepó $1,50 hasta los $897, luego de haber finalizado mayo con un avance de $19 (2,2%).



En los contratos de dólar futuro, la cotización para fines de junio bajó en 0,3% a $919, mientras para julio cayó 0,2% a $952. Para agosto trepó 0,1% a $992 y para septiembre escaló 0,3% a $1.033. En tanto, los contratos para el cierre del año se alzó 0,7% a $1.177.



El dólar MEP trepó 4,8% a $1.269,91, por lo que la brecha con el oficial ascendió al 41,6%.



El dólar Contado con Liquidación (CCL) avanzó 3,5% a $1.297,47 y el spread con el oficial se ubicó en el 44,7%.



El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario) cerró a $1.465,60.



El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.273,84, según Bitso.