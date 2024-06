Jubilaciones: cómo es la nueva fórmula que quieren tratar en Diputados

Economía Modifican parámetro de residencia en el país para cobrar asignaciones familiares

La fórmula de movilidad para las jubilaciones sigue siendo un tema a analizar en la Cámara de Diputados, donde volverá a abrirse el recinto este martes para debatir sobre un aumento adicional de los haberes por iniciativa de la oposición y a contramano del plan de ajuste fiscal que defiende el presidente Javier Milei.Un posible acuerdo entre la oposición dialoguista y el kirchnerismo le daría forma a una mayoría suficiente como para aprobar y girar al Senado unEl dictamen que impulsan los radicales conducidos por Rodrigo de Loredo, el bloque de Miguel Pichetto y los "lilitos" que lidera Juan Manuel López junto a bloques provincialesque fijó el Gobierno por decreto, peroCuando Milei dio a conocer el DNU que cambió la fórmula previsional, los bloques dialoguistas criticaron que no haya contemplado en su totalidad el índice de inflación más alto en lo que va del año y desde entonces presionan para avanzar con este ajuste. Pero no se quedaron ahí: en el proyecto también plantean queA eso le sumaron, que dispone para aquellas jubilaciones que estén por debajo del último valor de la Canasta Básica Total por adulto el cobro de "un suplemento dinerario, que tendrá carácter alimentario, hasta alcanzar dicho valor".Por su parte, el dictamen del kirchnerismo es tan similar que estuvieron a punto de acordar con la oposición dialoguista durante el debate en comisiones. Lo que frustró ese entendimiento fue que Unión por la Patria no quiere tocar el FGS, mientras que los otros bloques proponen que se use para pagar la deuda de la Nación con las cajas jubilatorias de las provincias no transferidas.Al ser esa casi la única diferencia entre ambos polos de diputados,para iniciar el debate y, se diera esa situación, quedarían a un paso de aprobar el aumento adicional para los haberes y cualquier otro punto en el que haya coincidencia.El Presidente ya dejó planteada la advertencia de que vetará sin dudar "cualquier proyecto que quiera romper la caja". No obstante, tomar ese camino con un proyecto que propone mejorar los golpeados haberes que cobran los jubilados podría tener un costo político. Así lo entienden en la oposición y, por eso, la posibilidad de un acuerdo es incómoda para el oficialismo, más allá de que implicaría una derrota legislativa.Los bloques de la oposición dialoguista pueden reunir unos 66 votos si todos sus diputados asisten a la sesión. Para tener quórum y una mayoría blindada le faltarían otros 63 y Unión por la Patria tiene 99. Esta cuenta es la que hacen por estos días en algunos despachos la Cámara baja de cara al 4 de junio. Con apenas 41 bancas, el oficialismo tiene un panorama difícil, publicó