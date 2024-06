Gobierno amplía gasto para comprar gas, pagar sueldos y asistencia alimentaria

Con una nueva modificación presupuestaria, el gobierno reforzará el gasto con una reasignación de fondos. La idea es afrontar meses de mayores erogaciones donde pesan los sueldos del sector público, el aguinaldo y otras necesidades, como la compra de aviones de caza, la reversión del gasoducto norte y la asistencia alimentaria.La decisión administrativa autoriza un incremento en el cálculo de recursos por $ 123.270 millones y un aumento de gastos por $274.690 millones. Como resultado,El principal cambio es el, donde trabajan 322.250 empleados. La medida incluye la distribución de cargos y horas cátedra y el sueldo anual complementario que se cobra con el sueldo de julio. "Se harán los ajustes necesarios, no peligra el pago del medio aguinaldo", señalaron fuentes de Economía.Según el diario, como la gestión de Javier Milei mantiene el presupuesto de 2023, las partidas se van desactualizando rápidamente. Así, de acuerdo con datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), hasta abril ya se ejecutó el 40% del crédito vigente de $ 54 billones, que ahora será ampliado con nuevos gastos financiados con recursos del Tesoro, transferencias internas y préstamos externos.El Gobierno cuenta con fondos a partir del fuerte ajuste sobre el gasto y por la recaudación. Si bien en junio y julio se esperan mayores ingresos por la cosecha,. En particular, para "compensar" el aguinaldo y el aumento de partidas para Cammesa, según reconoció Milei.El suministro de gas pasó a primer plano la semana pasada con los cortes en industrias y estaciones de GNC. En ese marco, el Ministerio de Economía aumentará las transferencias en $ 147.997 millones para atender los gastos corrientes de Energía Argentina (Enarsa). La empresa que el gobierno busca privatizar tiene pendiente la compra de 20 barcos de GNL y gas de Bolivia.La secretaría de Energía, en tanto, contará con un incremento de $ 58.406 millones para la reversión del gasoducto norte, una obra complementaria al gasoducto Néstor Kirchner que es financiada con un crédito de US$ 540 millones de la CAF.Luego de las denuncias por el acopio de alimentos perecederos, el Ministerio de Capital Humano recibirá un incremento de $ 65.021 millones para cubrir el pago hasta julio de la Tarjeta Alimentar, que en junio ascendió a $ 52.000 para una familia con un hijo.También se incorporan $ 24.200 millones para el pago de servicios básicos de ANSES y $ 20.000 millones para cubrir el aumento del seguro de desempleo tras la suba en abril y mayo del salario, mínimo, vital y móvil.Dentro del Ministerio de Salud, se contempla un aumento de más de $ 100.000 millones para vacunas y medicamentos y $ 25.000 millones para ayudas sociales a personas y asignaciones familiares.El Ministerio de Defensa reasignará créditos externos para aumentar en $ 32.670 millones el presupuesto de la Fuerza Aérea para incorporar 24 aviones F16 que compró el gobierno a Dinamarca por US$ 300 millones, y el Ejército sumará $ 9.787 millones para pagarle a proveedores de alimentos.Por otra parte, la secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación verá disminuidos sus créditos para reforzar gastos corrientes en $ 194.953 millones para los servicios de registro, digitalización y administración de información.En Jefatura de Gabinete se contempla el traspaso de cargos del entonces Ministerio de Infraestructura y se adecuan recursos por $ 7.953 millones para gastos de Asuntos Estratégicos, Gobierno Abierto y País digital, mediante créditos externos.También se incrementa el presupuesto en $ 8.233 millones para el pago de becas y la obra social en junio del Conicet y otros $ 10.600 millones a la Agencia Nacional de Discapacidad para el ingreso previsional de hasta $ 70.000 para las pensiones no contributivas en junio.Por último, se dispone un refuerzo de $ 17.608 millones para gastos de funcionamiento en el Ministerio de Justicia y un crédito de $ 5.600 millones para las actividades del Senado.