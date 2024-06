Shell también actualizó los valores de sus combustibles: los precios en Paraná

Los nuevos valores de Shell en Paraná

Los precios de los combustibles aumentaron hasta 3,5% a partir del sábado 1° de junio en todas las estaciones de servicio del país.accedió a los nuevos valores que registran los surtidores de Shell en Paraná.-Súper: 1.067 pesos-V-Power Nafta: 1.287 pesos-Diesel: 1.140 pesos-V Power Diesel: 1.351 pesosSegún el decreto, el aumento de combustibles a partir del 1 de junio será de $10,74 por cada litro de nafta y de $9,18 para el gasoil, sin zonas diferenciales. Si a éste último valor se le agrega la zona diferencial el impuesto total al gasoil llega a $13,644.En último caso, el petróleo cayó de casi u$s90 en abril a los actuales u$s82, con lo cual las empresas no trasladarían en total más del 2% o 3% al precio final de los combustibles a partir de este sábado. Es más, hay empresarios que hablan de un "empate" este mes.Al 3% también se le incorpora la suba del precio de los biocombustibles. Semanas atrás la Secretaría de Energía dispuso que el litro de bioetanol elaborado a base de caña de azúcar tiene un precio de $622 desde mayo, mientras que el elaborado a base de maíz, de $570. Por otra parte, estableció que el biodiesel que se utiliza para su mezcla obligatoria con gasoil sube a un precio mínimo de adquisición de $938.540 por tonelada.Según pudo sabersi se tienen en cuenta los impuestos, la caída del petróleo internacional, la devaluación mensual y los nuevos precios de los biocombustibles, el incremento a partir de junio debería ser de hasta 3% máximo, aunque en el sector algunos empresarios pujaban por llegar a 5%. Lo que es seguro es que con el objetivo de no revertir la desaceleración de la inflación, el Gobierno no permitiría más que ese tope.