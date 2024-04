Comerciantes de Gualeguaychú aseguran que las ventas cayeron un 40 por ciento

La desaceleración de la inflación es el objetivo del Gobierno. En medio, se lleva al extremo el freno en el consumo interno y quienes más lo sienten son los comerciantes.Nadie se salva del impacto: Rotiserías, peluquerías, casas de ropa, electrodomésticos y hasta los almacenes vieron cómo sus ventas se venían abajo.El diariorealizó un relevamiento con comerciantes de Gualeguaychú, quienes relataron cuál es la situación actual a la hora de atender el mostrador.María Rosa de la rotisería Pasta y Resto contó que. En el rubro de la comida se sintió mucho porque la gente empezó a cocinar en la casa. La caída es de un 35 a 40%”.Además, detalló queAhora me piden una colita de cuadril, la cortan en 25 partes, suman una bandeja de puré y una bandeja de ensalada y a repartir”.En cuanto al consumo de carne, aseguró que “ha bajado muchísimo la venta porque se fue muy caro el kilo de carne hecha. Es imposible poner un precio inferior porque la merma, y lo que me la cobran a mí… Dicen que bajó el precio de la carne en pie, pero a nosotros en mostrador no nos bajaron ni un peso”.“Ahora que viene el frío, vamos a tratar de hacer más comida de olla, tipo guisos y cazuelas que rinden más y no tanta cantidad de otras cosas. También salen mucho las tortillas, milhojas, tartas, esas cosas que podemos achicar un poquito los costos y entonces se venden”, relató la comerciante de la ciudad.Asimismo, señaló que al combo de la recesión se suma el pago de impuestos y los tarifazos. “Pagamos los sueldos, las tarifas y todo sale del mismo bolsillo”, añadió., por ejemplo, en la luz nosotros pagamos en febrero 680 mil pesos y en marzo pagamos 1 millón 600 mil pesos. En marzo, como estuvimos cerrados 15 días, vino 1 millón 200 mil”, resaltó.Por su parte, Analía, unaque tiene su local en Boulevard Daneri y Rivadavia, contó que “”, dijo.Su testimonio coincidió con el de una vendedora de ropa deportiva, quien aseguró que en marzo la caída de ventas fue de un 30% y en abril es de un 10%.Silvio Farach de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) Entre Ríos, coincidió con el diagnóstico de los comerciantes de la ciudad. “Se vienen dando esos índices de pérdida de venta en toda la provincia y en todo el país, sobre todo en el comercio minorista, que es donde más se nota la repercusión que ha tenido la baja en el consumo”.“La gente va priorizando qué consumir. Han aumentado mucho la mayoría de los servicios, tanto luz, prepagas, gas, y eso va impactando negativamente en la economía familiar”, dijo Farach y agregó: “Nosotros en CAME tenemos un relevamiento con una pérdida del 40, 42% en el territorio nacional; lo mismo se traslada a las ciudades de toda la provincia de Entre Ríos, y en casi en todos los rubros”.El dato más llamativo, es que cayó “hasta el rubro comestible; porque lo último que deja de hacer la gente es comer y sin embargo van racionando la compra, se va diversificando el consumo, y cuando hablo de pérdida, no hablo solo de montos, sino de unidades de ventas, que eso es lo más preocupante”.Asimismo, informó que lo que ocurre en el comercio “es coincidente con los números que expresamos desde CAME, con una pérdida en el sector industrial, en la capacidad instalada de las empresas de todo el país de un 11,9% interanual, y eso nos hace suponer y presagiar unos meses muy complejos para toda la economía, no solamente para la comercial, sino también para la familiar. Se vienen meses muy duros”.“El intento por controlar la macroeconomía los hace perder de vista la microeconomía o la sensibilidad social que hay que tener en todo esto. Va a haber fuertes incrementos en la tarifa eléctrica y en el gas. La falta de transferencia de recursos de Nación en las provincias las hace también tener una profundización en la recaudación. Seguramente vamos a tener fuertes aumentos en el impuesto inmobiliario, en patente de automotor y más”, vaticinó.Finalmente, alertó que “los municipios están recaudando o intentando recaudar más para poder sostener el costo fijo de funcionamiento. Todo eso hace una presión en la economía familiar y termina impactando en el comercio”.