Buscan sumar a las billeteras virtuales como canal de pago a jubilados

El Gobierno y las fintech trabajan para ampliar las opciones a la hora de la acreditación del cobro de jubilaciones y pensiones. Buscan sumar a las billeteras virtuales y que no sean únicamente los bancos quienes canalicen estos pagos. La decisión se viene gestando desde el comienzo de la gestión de Javier Milei y podría concretarse en las próximas semanas.



El viernes, el gigante Mercado Pago anunció que los beneficiarios de planes sociales pueden acreditar sus asignaciones a través de la app y generó cierta controversia. Sobre todo por las declaraciones de su CEO y fundador, Marcos Galperin, que en la red social X fue blanco de acusaciones por el negocio que gana su empresa al canalizar el cobro de estos planes sociales.



El anuncio de Mercado Pago sobre los planes sociales se apalanca en una resolución del gobierno de Mauricio Macri, que habilitaba a las billeteras virtuales para recibir el pago de las asignaciones sociales. Luego, en la era de Alberto Fernández, hubo cierto tironeo entre bancos y billeteras y este acuerdo había quedado congelado. A principios de 2024, la ANSES de Osvaldo Giordano había vuelto a habilitar la posibilidad de optar por esta billetera virtual a la hora de seleccionar el medio de pago.



Ahora, las fintech trabajan en conjunto con la ANSES para ampliar el universo de billeteras que pueden canalizar los pagos de prestaciones sociales. Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech, aseguró: "desde la Cámara estamos trabajando codo a codo, desde principio de año, con cuadros técnicos y políticos de Anses para incorporar a todas las billeteras virtuales al convenio que, en 2019, las empresas Mercado Pago y Plus Pagos habían suscripto con el organismo previsional".



"Queremos que todas las personas que son beneficiarias de programas sociales o previsionales tengan la libertad de elegir cómo recibirlos. La idea no es desplazar opciones, sino sumar nuevas y que las personas elijan en base a su conveniencia”, señaló Biocca.



Lo que está en análisis es sumar a también a las billeteras virtuales al pago de jubilaciones y pensiones, hecho que está canalizado exclusivamente por un puñado de bancos. En marzo, la ANSES realizó pagos de jubilaciones por $2.079 billones, lo que da idea de la magnitud del negocio que entraría en disputa entre bancos y fintech.



El pago de jubilaciones y pensiones es un segmento que muchas veces resulta desestimado por los grandes bancos de capital privado y sus beneficiarios aparecen como "sub bancarizados", ya que entre ellos prima el retiro de sus haberes en efectivo, pero la oferta de créditos y alternativas de inversión para los +65 es todavía muy acotada. En las fintech dicen que "sumar la libertad de elección" para estas personas les permitirá acceder al mundo de los pagos digitales, remunerar los saldos y hasta acceder a créditos.



Según publica el diario Clarín, la puja entre bancos y fintech tiene larga data y con esta iniciativa del Gobierno suma un nuevo capítulo. Las entidades financieras tradicionales habían puesto el grito en el cielo en diciembre pasado, cuando el fallido DNU de desregulación de la economía que presentó el presidente Javier Milei incluyó la posibilidad de que el pago de salarios pueda hacerse mediante billeteras virtuales.



En aquel momento, ADEBA, la cámara que nuclea a los bancos de capital nacional que operan en el país había presentado una dura nota técnica en la que aseguraba que las fintech "no brindan el nivel de seguridad que ofrece el sistema bancario en cuanto a capacidad de preservar los fondos recibidos". Entre los argumentos exhibidos por los bancos, se encontraba que los depósitos en las entidades no financieras "no están respaldados".



La Cámara Argentina de Fintech salió al cruce a fin de año y había asegurado: "A los PSPCP no les aplican normas de liquidez de los bancos por la sencilla razón de que no prestan los fondos de sus usuarios. Aún así, su régimen es en rigor mucho más estricto que las normas de liquidez de los bancos, ya que los PSPCP no pueden prestar ni un centavo de los fondos de sus usuarios y el cien por ciento de los mismos los debe depositar en una cuenta bancaria en pesos en un banco local".



Aunque con la caída del DNU ese punto quedó en suspenso, la pelea por el cobro de más de 7 millones de jubilaciones y pensiones vuelve a poner estos argumentos sobre la mesa. Fuentes del sector le explicaron a Clarín que la ANSES les pide a las billeteras ciertos requerimientos de capital para poder sumarlas al pago, de manera de asegurar el respaldo de las jubilaciones que pagarán.



Consultada sobre el impacto que podría tener en los bancos si se avanza sobre este tema, María Florencia Schenone, Gerente General de Banco Piano, que mensualmente paga unas 400.00 jubilaciones, afirmó: "Creemos que no nos va a afectar porque entendemos que la mayoría de los jubilados necesita de una atención personalizada para el cobro de su jubilación. El valor agregado que tiene un Banco como el nuestro es la atención personalizada característica que otros bancos y las plataformas de billeteras virtuales no lo poseen".