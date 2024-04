Jubilaciones de Anses: se paga la segunda cuota del bono de $70 mil y beneficios

Anses informa que mañana continúan los pagos de jubilaciones y pensiones que NO SUPEREN el haber mínimo, Asignación Universal y Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y las Asignaciones por Prenatal y Maternidad.Jubilados y pensionados con haberes que NO SUPEREN el mínimo y con documentos finalizados en 5, cobran el haber mensual con el aumento por movilidad y el bono de 70 mil pesos.En tanto, también mañana, cobran el aumento por movilidad y el bono los titulares de jubilaciones y pensiones con documentos terminados en 0 que ya cobraron su haber mensual y titulares dePensiones no Contributivas con documentos terminados en 0 y 1.Documentos terminados en 0 y 1: 17 de abrilDocumentos terminados en 2 y 3: 18 de abrilDocumentos terminados en 4 y 5: 19 de abrilDocumentos terminados en 6 y 7: 22 de abrilDocumentos terminados en 8 y 9: 23 de abril-Documentos terminados en 0: 17 de abril-Documentos terminados en 1: 18 de abril-Documentos terminados en 2: 19 de abril-Documentos terminados en 3: 22 de abril-Documentos terminados en 4: 23 de abril-DNI terminado en 5: 17 de abril-DNI terminado en 6: 18 de abril-DNI terminado en 7: 19 de abril-DNI terminado en 8: 22 de abril-DNI terminado en 9: 23 de abril-DNI terminado en 5: 17 de abril-DNI terminado en 6: 18 de abril-DNI terminado en 7: 19 de abril-DNI terminado en 8: 22 de abril-DNI terminado en 9: 23 de abrilTitulares con documentos finalizados en 6 y 7.