El gobierno oficializó suba de jubilaciones para mayo: de cuánto será la mínima

A través de la Resolución 97/2024 de la Anses, el Gobierno estableció que “el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de mayo de 2024 será de $190.141. En tanto, en el mismo período, “el haber máximo vigente será de $1.279.472″.Los valores, que presentan una variación del 11% en relación con los de abril y coinciden con el índice de inflación de marzo, se desprenden del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 274, que dispuso que en el quinto mes del año “los ingresos tendrán una suba de un porcentaje equivalente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del tercer mes del año”.

Resolución 97/2024 de la An... by Elonce

El DNU en cuestión estableció el reemplazo de la fórmula de movilidad que estaba en vigencia por el uso del porcentaje de inflación con dos meses de rezago para actualizar los ingresos previsionales es una medida que se hará formalmente efectiva en julio. Pero, a la vez, dispone un mecanismo especial por el cual, en la práctica, los ingresos también serán reajustados por inflación en abril, en mayo y en junio. Eso alcanzará a todos los haberes, sin importar su monto.Con el 11% de aumento en mayo, los jubilados y pensionados que recibieron plenamente los aumentos ( 27,18% en marzo, 27,4% en abril y 11% en mayo) acumularán en 5 meses un incremento del 79,85%.Los que recibieron bonos, y si el bono también recibe el aumento del 11% - unos 5 millones – el aumento a mayo sería del 66,6 %. Esto se debe a que el haber mínimo en mayo sería de $ 190.124 más $ 77.700 del bono ( $ 70.000 + 11%) haría un total de $ 267.824 versus $ 160.712 de diciembre 2023.Si el bono se mantiene en $ 70.000, el aumento efectivo no sería del 11% sino del 7,8% y el acumulado a mayo del 61,9%.Los que además del bono, tienen derecho al 82% del SMVM, el cálculo es incierto porque dependerá que se incremente o no el Salario Mínimo en mayo. En abril están cobrando un 2,11% más que en marzo.Los jubilados docentes nacionales y docentes universitarios no tienen en abril ningún aumento y tampoco en mayo porque se rigen por un régimen especial con aumentos trimestrales, en marzo, junio, septiembre y diciembre.