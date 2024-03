Empleados de comercio: cuánto cobrarán en abril, categoría por categoría

El contexto sectorial

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) cerraron en el segundo mes del año un acuerdo paritario para el período febrero-marzo con un aumento salarial de 17,6% sobre los sueldos de diciembre de 2023. Además, se incorporarán sumas no remunerativas del 11%.“Se aclara que los incrementos del acuerdo en cuestión no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudieran suscribirse en el ámbito de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, sin perjuicio de que las sumas resultantes de los incrementos pactados constituyan el mínimo convencional vigente a partir de la homologación”, señalaron desde CAME.Así, los trabajadores de comercio cobrarán en abril un sueldo básico con presentismo de $658.000. El sindicato agrupa a más de 1,2 millones de empleados en todo el país.Por categoría, el personal de maestranza de la categoría A cobrará en abril $606.965,08, los de categoría B, $608.722,18 y C, $614.878,22.Los administrativos de la categoría A tendrán un salario de $613.560,39, los de la B de $616.200,68; C, $618.837,88, D, $626.754,11; E, $633.349,43; y F, $643.024,30.Por su parte, los cajeros de la categoría A percibirán $615.758,31, los de la B $618.837,88, y C, $622.796,00.Los auxiliares de la categoría A cobrarán en febrero $615.758,31, B, $620.155,70; y C, $634.668. En tanto, los auxiliares especiales de la A recibirán un salario de $621.037,35 y los de la B de $628.952,03.Por último, los vendedores de la categoría A percibirán $615.758,31, los de la B $628.953,58, C, $633.349,43; y D, $643.024,30.Categoría A: $606.965,08Categoría B: $608.722,18Categoría C: $614.878,22Categoría A: $613.560,39Categoría B: $616.200,68Categoría C: $618.837,88Categoría D: $626.754,11Categoría E: $633.349,43Categoría F: $643.024,30Categoría A: $615.758,31Categoría B: $618.837,88Categoría C: $622.796,00Categoría A: $615.758,31Categoría B: $620.155,70Categoría C: $634.668Categoría A: $621.037,35Categoría B: $628.952,03Categoría A: $615.758,31Categoría B: $628.953,58Categoría C: $633.349,43Categoría D: $643.024,30La discusión de las paritarias se dio en febrero en un escenario negativo para la actividad del sector. La devaluación, la aceleración inflacionaria y la caída del poder adquisitivo impactaron de lleno sobre el comercio minorista: en enero, según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas de las pymes minoristas cayeron 28,5% respecto de igual mes de 2023 y 6,4% respecto de diciembre. En febrero, bajaron 25,5% en febrero. De esta manera, acumularon un declive del 27% en el primer bimestre del año.“Desde muchos comercios se señaló a febrero como un mes para el olvido, con días consecutivos donde no se registraron ventas. Las familias dejaron visibles todos sus problemas económicos y en los hogares hubo desahorro (los gastos fueron mayores que los ingresos) para llegar a fin de mes. Asimismo, las vacaciones se llevaron el dinero excedente”, señalaron desde CAME en su último informe.“En tanto, se registraron algunos problemas para conseguir mercadería por demoras en las entregas. Por falta de liquidez, desde los negocios se hicieron más pedidos de lo habitual a sus proveedores, pero por bajos montos. Los proveedores consultados marcaron que las dificultades en los suministros vinieron por este motivo y no por especulación, ya que en materia de precios febrero tuvo menos incertidumbre que noviembre, diciembre y enero”, agregaron.