Salarios: los acuerdos que cerraron los gremios en los primeros meses de 2024

Los acuerdos paritarios continúan en el centro de la discusión entre gremios y cámaras empresarias en medio de la elevada inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.



Ante dicho panorama, las paritarias de este año se negocian en forma mensual, o como mucho bimestral, y se suman vouchers para supermercados, bonos y otras herramientas en un escenario que se contempla recesivo. Las paritarias actualizadas de los gremios más representativos Bancarios



La Bancaria acordó con las cámaras empresarias del sector una actualización del 23,2% sobre los sueldos de diciembre de 2023 y un 20% de adelanto para enero 2024. En tanto que a fines de febrero cerró otro adelanto del 14% y una actualización del 0,60% para enero, lo que cubrió la diferencia inflacionaria del mes, por lo que el sueldo inicial de febrero más la "participación de Ganancias" se elevará a $1.036.122,60.



UOM (metalúrgicos)



La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) firmó un aumento de 25,5% (inflación de diciembre) para los salarios de enero. Actualmente se encuentran en paritarias que no están llegando a buen puerto, ya que el pedido del gremio es un aumento salarial del 35% a partir de febrero y el sector empresario ofrece un anticipo del 15% a cuenta de futuros acuerdos a partir del 1 de febrero.



Aceiteros



Los trabajadores aceiteros acordaron un reajuste de 41%. Además, los operarios del sector percibirán un bono de $644.000 (se paga todos los años y se imputa como participación en las ganancias). El salario básico para la categoría inicial -peón- llegará a $992.161,89 desde enero. La paritaria 2023 había cerrado en 211,4%.



UOCRA (construcción)



La UOCRA firmó un aumento del 20% para enero, a cuenta de la suba de precios mensual y con un esquema de revisión mes a mes, como los bancarios. Al igual que la UOM están en plena negociación paritaria para fijar un nuevo aumento desde febrero.



SMATA (automotrices)



El sindicato de mecánicos SMATA, que solía pactar aumentos de manera trimestral, firmó con las automotrices un incremento salarial de 38,85% para enero y febrero a cuenta de la inflación acumulada en el bimestre.



Alimentación



La Federación de Trabajadores de la Alimentación pactó $40.000 en concepto de suma extraordinaria por única vez, más un 34% acumulativo en enero sobre el mes de diciembre y 20% en febrero acumulativo sobre enero. Si bien la suma de los incrementos da un 54,9%, al tratarse de porcentajes acumulativos, la mejora total es del 62% con relación a los salarios de diciembre. A esto se agregan los $40.000. En marzo se reabrirá la paritaria.



Comercio



La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) acordó un retroactivo de 11% para diciembre (ya había recibido 13,3%), más un 20% no remunerativo que se pagará con los haberes de enero. El gremio con más empleados cerró con el sector empresarial un aumento salarial del 17,6% para aplicar desde febrero, por lo que el sueldo básico que cobrarán desde este mes partirá desde los $658.000 brutos.



Encargados de edificios



La Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Fateryh) acordó un incremento salarial del 45% para febrero y pautaron con las cámaras del sector empleador volver a reunirse a fines de mes para evaluar una nueva recomposición. Con la suba acordada, los encargados de edificios tendrán un sueldo básico de $441.447 para el caso de la categoría con vivienda en el edificio y de $518.912 en los casos de encargados sin vivienda.



Seguro



Acordaron un alza de 54% para el primer bimestre, dividida en 32% para enero y 22% para febrero. Los porcentajes se aplican sobre la base de salarios de diciembre. Una vez que estén liquidados todos los porcentajes, un trabajador del Grupo 1 que realice 8 horas efectivas, superará los $930.000 brutos.



Plásticos



El Sindicato Plástico también irá negociando mes a mes. Había acordado un aumento del 24,35% para enero y una suma fija no remunerativa de $70.000. En los primeros días de febrero, cerró un aumento de 25% más con respecto a enero y un bono de $85.000, consiguiendo casi 50% en el primer bimestre. El gremio y las cámaras se volverán a reunir en 30 días para negociar los próximos incrementos.



UTA (Transporte, a excepción de los de corta distancia en el interior del país)



En la primera semana de febrero también se llegó a un acuerdo por las paritarias de los choferes de colectivos, que amenazaban con ir al paro. La UTA fijó el básico en $597.000 para enero y en $737.000 para febrero. Además, negociaron una suba en los adicionales por viáticos y reintegro de gastos y una asignación extraordinaria de $390.000 en dos tramos. En febrero tendrán un aumento de 33%, para llegar a $1.088.160 ($737.000 de básico, $101.160 de viáticos, $250.000 por suma fija a pagar el 15 de marzo. Después de esa fecha volverán a negociar.



Pasteleros



El aumento salarial será del 24% no remunerativo sobre salarios básicos de enero para la Rama Pastelera. En febrero ese aumento se suma al básico.



ATE nacional (Asociación Trabajadores del Estado)



El sindicato de los trabajadores del Estado acordó un aumento del 16% para enero. El Gobierno propuso una suba del 12% desde febrero pero fue rechazada por el sindicato argumentando que la inflación del primer mes del año estuvo en el 20%.



Farmacéuticos



El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos cerró 91% trimestral. Así, el salario mínimo de los profesionales de farmacias y laboratorios es de $750.000 desde enero.



Sanidad



La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), las Cámaras y el Gobierno acordaron pagar una suma fija no remunerativa de $70.000 por única vez el 9 de febrero, bajo la denominación "Gratificación acta acuerdo del 31/1/2024". El acuerdo, además, establece que sobre la suma no remunerativa, se deberá pagar la contribución patronal a la obra social correspondiente.



Trabajadores de Carga y Descarga



El gremio cerró un incremento de 51% para el trimestre enero-marzo, en 3 cuotas de 17% y fijó una cláusula de revisión automática según el dato de la inflación.



Camioneros



El sindicato conducido por Pablo Moyano reabrió la discusión paritaria en enero y llegó a una pauta salarial bimestral de 33.5% (12,5% en enero y 21% en febrero). Además, comenzarán las negociaciones para definir los aumentos de marzo y abril.



Petroleros



Para los trabajadores de la rama Yacimientos, se acordó un incremento de 47,5% en enero pero como "gratificación extraordinaria" y se sentarán a negociar para un nuevo aumento. La suba no pagará Ganancias en enero. En la paritaria anual 2023, los trabajadores del petróleo alcanzaron un incremento del 183,2%.



Perfumistas



El Sindicato de Trabajadores Perfumistas firmó un aumento del 20% en diciembre sobre valores de noviembre, y un 15% en enero sobre valores de diciembre. (NA)