Homologaron suba salarial para empleados de comercio: cómo quedan los sueldos

En la Secretaría de Trabajo de la Nación aprobó el aumento de sueldo del 17,6 por ciento para los empleados de Comercio, en contraposición a la postura del ministerio de Trabajo, que impuso un virtual techo del 14 por ciento en las paritarias.Concretamente, la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, suscripto por la Federación de Empleados de Comercio para la rama general de la actividad, mediante la resolución 21/2024.El gremio de mercantiles que lidera Armando Cavalieri firmó el acuerdo con representantes de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), consistente en un reajuste del 17,6 por ciento.La importancia de la homologación es porque, a pesar del consentimiento de las cámaras, las empresas pueden justificar que no liquidan el aumento en tanto y en cuanto no esté registrado legalmente por las autoridades laborales.Fuentes gremiales revelaron aque ya están dialogando para una nueva actualización salarial, teniendo en cuenta los niveles inflacionarios, tal como habían pactado en el último cónclave con los empresarios.Cavalieri venía advirtiendo sobre la necesidad de modificar la periodicidad de la negociación y, por efecto del proceso inflacionario, pasó de acuerdos trimestrales, con una cláusula de reapertura de paritaria, a aumentos mensuales. "De esta forma sostenemos el poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras de comercio", apuntaron desde la Federación, agregando que "tal como se lo planteamos al gobierno anterior, se lo repetimos a este: Hay que atender la suba de precios, sobre todo de los alimentos".Sin embargo, la brutal caída del consumo interno y los fuertes aumentos de las tarifas parecen ponerle un violento freno a la negociación salarial. Desde las provincias vienen las quejas y hasta plantearon la necesidad de una urgente tregua con la organización gremial.Puntualmente, el director de un centro comercial de La Rioja, Juan Keulian, reclamó congelar los salarios por 120 días, explicando que las paritarias pactadas en esta Capital no consideran las realidades económicas de otras regiones, donde las empresas enfrentan dificultades financieras severas, entre las que se incluye la incapacidad de cumplir con los convenios salariales vigentes.Keulian sostuvo que "Tucumán, Santiago del Estero y La Rioja somos los que pedimos que paren con esto. Lo que pasa es que las convenciones colectivas se hacen en Buenos Aires, con criterios que son de la economía de Buenos Aires. Es cierto que, de acuerdo a la Constitución Nacional, a igual trabajo igual remuneración, pero nadie le pide a la CAME que baje los sueldos, sino que no haga paritarias por un tiempo determinado hasta que acomodemos la cuestión".La postura obviamente fue rechazada por voceros de los mercantiles, quienes indicaron a este medio que "no queremos entrar en polémicas, pero quienes más sufren son la clase trabajadora y los sectores más postergados, porque la inflación impacta directamente en alimentos y transporte".