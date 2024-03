Empleados de comercio cobrarán con aumento: así queda la escala salarial

Cuánto cobrarán en abril los empleados de comercio

Categoría: Administrativo

Categoría: Vendedor

Detalles del aumento de salario para turismo

han alcanzado un acuerdo de aumento salarial para los empleados del rubro turístico comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 547/08, válido a partir de marzo de 2024.FAECYS anunció un nuevo acuerdo salarial para los trabajadores de turismo en abril.: Marzo a abril: salario básico $474.417,73 + incremento no remunerativo $178.381,07 = total $652.798,80.: Marzo a abril: salario básico $469.235,85 + incremento no remunerativo $176.432,68 = total $645.668,53.: Marzo a abril: salario básico $465.701,14 + incremento no remunerativo $175.103,63 = total $640.804,77.: Marzo a abril: salario básico $460.047,95 + incremento no remunerativo $172.978,03 = total $633.025,98.: Marzo a abril: salario básico $458.634,66 + incremento no remunerativo $172.446,63 = total $631.081,29.: Marzo a abril: salario básico $456.041,58 + incremento no remunerativo $171.471,63 = total $627.513,21.: Marzo a abril: salario básico $474.417,73 + incremento no remunerativo $178.381,07 = total $652.798,80.: Marzo a abril: salario básico $469.235,85 + incremento no remunerativo $176.432,68 = total $645.668,53.: Marzo a abril: salario básico $465.701,14 + incremento no remunerativo $175.103,63 = total $640.804,77.: Marzo a abril: salario básico $459.811,42 + incremento no remunerativo $172.889,09 = total $632.700,51.Estos incrementos no generarán aportes a la seguridad social, pero se considerarán para el cálculo de beneficios como el presentismo y la antigüedad.Además, se acuerda una reunión en abril para revisar las escalas salariales en función de las variaciones económicas. El acuerdo está sujeto a la homologación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Si la homologación se demora y hay vencimientos de plazos de pago,″, hasta su homologación. Fuente: (LosAndes)