Pagarán un nuevo bono de hasta 70.000 pesos a jubilados: quiénes lo cobrarán

Gobierno entregará una ayuda económica previsional de hasta $70.000 a jubilados y pensionados. Se cobrará en el mes de abril.La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través del decreto 268/24 y cuenta con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Nicolás Posse y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.En los considerando se indica que el país se encuentra “atravesando una situación de inédita gravedad” de manera que se generan “profundos desequilibrios que impactan negativamente en toda la población, en especial en lo social y económico”.Frente a dicho contexto y el impacto de “un alza acelerada del índice de pecios”, se consideró que los adultos mayores de menores ingresos son quienes se ven más perjudicados. Por tal motivo el bono será destinado a dicho grupo social.En el artículo 1 del decreto 268/2024 se estableció:La ayuda económica estará destinada “para aquellos titulares que, por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes, perciban un monto menor o igual a pesos ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco con treinta centavos ($134.445,30)”. En ese marco, también se incluirán a “las personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, instituida por el artículo 13 de la Ley N° 27.260 y sus modificatorias”.

Según lo publicado, el bono también incluirá a “las personas beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete (7) hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)”.En el artículo 4, el decreto aclara que, “la ayuda económica previsional será igual aEn cuanto a aquellos adultos mayores que son beneficiarios de una pensión, se estableció que “cualquiera sea la cantidad de copartícipes, estos deberán ser considerados como un único titular a los fines del derecho a la ayuda económica previsional que se otorga por el presente decreto”.Finalmente, se estableció que para poder percibir la ayuda económica previsional, los beneficios deben encontrarse vigentes en el mismo mensual en que se realice su liquidación, y la misma no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto.Jubilados con ingresos inferiores a $204.445,30Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).Pensión No Contributiva por Vejez.Pensión No Contributiva por Invalidez.Pensión No Contributiva Madre de 7 hijas/os.Pensiones Graciables a cargo de ANSES.Otras Pensiones No Contributivas.