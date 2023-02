Presidente de la Sociedad Rural destacó las medidas del Gobierno ante la sequía

, y afirmó que el titular del Palacio de Hacienda "es consciente" de la urgencia que posee el sector., manifestó Pino en diálogo con Radio Continental.Según el titular de la SRA,Asimismo, indicó que Massa "es consciente" de la premura que posee el sector respecto de la asistencia por la sequía, y afirmó que, por ese motivo, "le pidió a todo su equipo celeridad para que las cosas empiecen a suceder"."Estaba la presidenta del Banco Nación (Silvina Batakis), el titular de la AFIP (Carlos Castagneto) y muchos funcionarios de muy alto rango; y todos asintieron en darle celeridad a las medidas y ocuparse", destacó Pino.Entre las disposiciones tomadas por Massa se encuentra la suspensión del pago de anticipo del impuesto a las Ganancias para los productores con dificultades o abarcados por la emergencia agropecuaria; y la creación de un fondo rotatorio por 5.000 millones de pesos para llegar a los pequeños productores que se canalizará a través de convenios con provincias, municipios y/o cooperativas agropecuarias, sistema con el que se aspira a asistir a 18.000 pequeños productores.El ministro también adelantó que se acordó con la AFIP la suspensión de los juicios de ejecución fiscal, y de los embargos de las cuentas corrientes de todos los productores afectados por la emergencia.Por otro lado, el Banco Nación dispondrá de 50.000 millones de pesos en línea de crédito para productores que se encuentran abarcados por la emergencia, financiará los pasivos bajo las mismas condiciones en que los créditos fueron otorgados y colocará 15 puntos más de subsidios de tasa.Por último, se acelerará la homologación de los pedidos de emergencia agropecuaria de las provincias y se derogará la resolución del Banco Central que incrementaba la tasa para los productores que podían acceder al crédito y participaron de la liquidación del "dólar soja".Según indicó Pino, un pedido de los productores fue quitar el IVA a los fertilizantes y herbicidas pero que ello no pudo ser posible por no ser competencia del Poder Ejecutivo."El ministro claramente nos dijo que no lo pueden hacer porque tiene que salir por ley ya que no pueden sacarle el IVA a ciertos productos arbitrariamente", explicó.No obstante, el miembro de la Mesa de Enlace indicó que desde Economía se les prometió una mayor "agilidad" en la importación de insumos.Además de Massa, Pino valoró la predisposición del secretario Bahillo."Yo veo a un secretario de Agricultura que entiende perfectamente lo que se hable porque lo vive, es un hombre de Gualeguaychú, productor y tambero", opinó.Por último, consultado por la posibilidad de una nueva edición del denominado "dólar soja", Pino pidió, en cambio, un "dólar único"."Medidas como el dólar soja, si bien para el productos sojero podría haber sido beneficiosas, fueron muy perjudiciales para otras actividades que usan la soja como insumo. Creemos que lo más importante es achicar esta brecha cambiaria y tener un dólar que sea competitivo", señaló.Este tema - según Pino- fue planteado por los ruralistas en la reunión con Massa, pero indicó que, "hay temas que se pueden solucionar rápidamente como los de ayer y otros que van a llevar un poco más de tiempo".