Detalles de la “Billetera Entre Ríos” que entra en vigencia el 19 de diciembre

Video: Billetera Entre Ríos: los detalles que se conocen del programa

Todos los detalles

El Gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, presentó la semana pasada, el programa “Billetera Entre Ríos”, que entra en vigencia este 19 de diciembre.A través del programa Billetera Entre Ríos se otorgarán reintegros a consumidores finales que realicen compras con la billetera virtual, en comercios radicados en Entre Ríos, que se hayan adherido al programa.Los beneficios estarán vigentes de lunes a jueves y el tope de reintegro es de $5.000 por billetera por mes.Cualquier persona mayor de 18 años que tenga domicilio en la provincia de Entre Ríos y cuente con un dispositivo móvil (teléfono celular), podrá descargar la billetera digital desde Google Play o App Store, comenzar a usarla en el momento y acceder a los reintegros.Es un programa de beneficios dispuesto por la Provincia de Entre Ríos, para incentivar la demanda de bienes y/o servicios mediante el otorgamiento de reintegros de un porcentaje de su compra, la que se acreditará en la billetera virtual de consumidores finales por las compras que éstos realicen en comercios radicados en la Provincia de Entre Ríos que se hayan adherido al Programa Billetera Entre Ríos.El Programa Billetera Entre Ríos genera un incentivo del consumo a través de un reintegro al cliente por la compra en comercios de los rubros promovidos. El comercio notará un incremento de sus ventas, y el cliente será beneficiado con el reintegro de saldo en su aplicación.Tener domicilio en la provincia de Entre Ríos.Ser una persona humana, mayor a 18 años.Tener un teléfono móvil para descargas de aplicaciones.Descargar del Google Play Store / App Store la aplicación billetera Plus Pagos e instalarla en un teléfono móvil.Abonar los bienes y servicios con la Billetera Entre Ríos en los comercios adheridos.Mediante el depósito en efectivo realizado a través de la red de Entre Ríos Servicios (ERS).También mediante una transferencia desde una cuenta bancaria u otra billetera virtual.Vinculando la Billetera Entre Ríos a cualquier tarjeta de débito de cualquier banco que esté adherida al sistema, la que deberá tener fondos suficientes al momento de realizar la operación.Cuando la Billetera se encuentre vinculada a una tarjeta de crédito, el sistema procesará el pago (si la tarjeta posee saldo disponible suficiente), pero no generará el reintegro del programa.Tampoco se procederá a generar devolución cuando el máximo de reintegro mensual haya sido alcanzado ($5.000).Cada comercio adherido al programa Billetera Entre Ríos posee un código QR emitido por Plus Pagos, los consumidores deberán escanear el mismo, ingresar el importe de la operación y realizar el pago utilizando el botón de la aplicación.Cada Billetera recibirá un reintegro de un 30% por cada compra (porcentaje que puede modificarse en cada Promo) hasta un límite mensual de $5.000.El reintegro se acreditará en el saldo virtual de la Billetera dentro de las 24 horas hábiles de realizada la compra y se verá reflejado en los movimientos como “Promo Billetera Entre Ríos”.Para transacciones realizadas en días inhábiles (sábados, domingos y feriados) se considera día de la transacción al día hábil inmediato posterior al día inhábil respectivo.Ser una persona humana o jurídica cuyo comercio o sucursal tribute en la provincia de Entre Ríos.Inscripto en la A.F.I.P. y la A.T.E.R..Tener una cuenta o realizar la apertura de una cuenta en el Banco Entre Ríos que habilitará para operar con Plus Cobros QR.En la primera etapa participarán los comercios con ventas de alimentos y las farmacias.Registrarse en la web del Banco de Entre Ríos, obteniendo una cuenta o vinculando la existente en simples pasos.A partir del registro anterior recibirá un mail de bienvenida que lo habilitara para acceder a los sistemas de cobros con QR “PLUS COBROS”.Una vez ingresado en el sistema deberá cambiar su contraseña y tendrá acceso a todas las funcionalidades.El comercio podrá cobrar mostrando el QR en la App, imprimiendo o integrando con su sistema la lectura del código de barras ante cada compra.Deberás generar una cuenta bancaria “gratuita” donde realizaremos la acreditación de tus ventas, y te enviamos online el acceso a nuestra web o app Pluscobros para comenzar a operar de inmediato.Deberás generar una cuenta bancaria “bonificada por 6 meses” donde realizaremos la acreditación de tus ventas. Una vez que validemos tus datos, te enviaremos el acceso a nuestra web o app Pluscobros para comenzar a operar de inmediato.Cuando el pago se efectué por saldo virtual el arancel para el comercio será del 0,66% + IVA (0,726%).Cuando el pago se realice por débito el arancel será de 1,99%+IVA (2,41%).El pago a los comercios se realizará a las 24hs. hábiles sobre las compras efectuadas con saldo y a las 48 hs. hábiles cuando compras fueran realizadas por débitos.