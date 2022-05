“Articulando municipio, empresa y gremio se puede lograr óptimo funcionamiento”

Sociedad Detalles de cómo se aplicará el aumento salarial a choferes de colectivo

Este jueves se llevó a cabo una audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo. Allí se cerró el acuerdo por salarios.Las partes pactaron incrementos para el conductor inicial de las empresas de Corta y Media distancia del Interior del país, proporcional al tiempo trabajado y al resto de las categorías.que “a partir del martes, se reunirán el sector empresario, secretaría de Transporte y Ministerio de trabajo para ir subsanando el tema de subsidios, montos. Ya estamos más tranquilos ya que se homologó el acta acuerdo con algunos condicionamientos de parte del empresariado como de la parte gremial. Ratificamos lo que se había pedido el acta de pre acuerdo que era a partir del 1º de abril, 121 mil pesos; en mayo, 127 mil pesos; en junio, 138 mil y llegando a fin de agosto 150 mil pesos; más la suma finja dividida en cuatro cuotas”.Dijo queConsultado sobre los desperfectos mecánicos de las unidades y el reclamo pertinente a los empresarios, manifestó: “Ya hemos hablado con el municipio y con la gerencia de la empresa; les estamos haciendo saber las anomalías que tienen las unidades. E”.Meuli manifestó asimismo que, porque si no, no van a ser factibles los pagos. Y como gremio, nosotros estamos diciendo que si la plata no está en tiempo y forma se va a ir a medidas de fuerza. Está todo suscripto a lo acordado”.