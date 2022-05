Detalles de cómo se aplicará el aumento salarial a choferes de colectivo

La Unión Tranviarios Automotor llegó a un acuerdo salarial con la FATAP y, por tal motivo, se dejaron sin efecto las medidas de fuerza que estaban previstas para estos días.Este jueves se llevó a cabo una audiencia virtual convocada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo. Allí se cerró el acuerdo por salarios.Las partes pactaron los siguientes incrementos para el conductor inicial de las empresas de Corta y Media distancia del Interior del país, proporcional al tiempo trabajado y al resto de las categorías conforme al siguiente diagrama:A- A partir del 1° de abril de 2022, se establece un Salario Total Conformado de $121.000, proporcional al tiempo trabajado y proporcional al resto de las categorías.B- A partir del 1° de mayo de 2022, se establece un Salario Total Conformado de $127.000, proporcional al tiempo trabajado y proporcional al resto de las categorías.C- A partir del 1° de junio de 2022, se establece un Salario Total Conformado de $138.000, proporcional al tiempo trabajado y proporcional al resto de las categorías.D- A partir del 1° de agosto de 2022, se establece un Salario Total Conformado de $150.000, proporcional al tiempo trabajado y proporcional al resto de las categorías.Por otra parte, se determinó el pago, por única vez, de una gratificación no remunerativa, no regular ni habitual en los términos del artículo 6° de la Ley 24.241 a todo el personal en relación de dependencia, vigente al 30 de abril de 2022, de $ 69.000. Será abonada en cuatro cuotas, en forma proporcional a cada categoría y al tiempo trabajado, conforme el siguiente detalle:A- La primera cuota de $15.000, con vencimiento hasta el 20/06/2022.B- La segunda cuota de $18.000, con vencimiento hasta el 20/07/2022.C- La tercera cuota de $18.000, con vencimiento hasta el 20/08/2022.D- La cuarta cuota de $18.000, con vencimiento hasta el 20/09/2022.Asimismo, las partes acordaron que el rubro Viáticos/Reintegro de Gastos, por cada día efectivamente trabajado, queda determinado de la siguiente manera:A- A partir del 1° abril de 2022 por $693.B- A partir del 1° de mayo de 2022, por $727.C- A partir del 1° de junio de 2022, por $790.D- A partir del 1° de agosto de 2022 por $859.Por otro lado, las partes establecieron como instancia de revisión, para determinar los salarios de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, la primera semana de septiembre de este año.Acordaron también que no serán descontados a los trabajadores los salarios correspondientes a las medidas de fuerza cumplidas hasta la fecha en el ámbito de las presentes actuaciones.FATAP manifestó que los pagos comprometidos en el acuerdo serán efectuados siempre y cuando las empresas representadas perciban efectivamente de las jurisdicciones las acreencias provenientes del Fondo Compensador del Transporte y de los acuerdos celebrados entre aquellas y el Estado Nacional, y en los plazos que el cumplimiento de las obligaciones asumidas en que el Acuerdo lo requiera.Solicitaron que las tarifas vigentes en las distintas jurisdicciones sean efectivamente actualizadas con estricto apego a los sistemas que localmente se empleen para ello, en función de las normas, pliegos y contratos de concesión aplicables.Pidieron la urgente declaración de la Emergencia del Transporte del Interior del país, “a fin de que se adopten por los poderes públicos de toda jurisdicción y nivel la totalidad de las medidas ordinarias y/o excepcionales necesarias para garantizar la sustentabilidad del sistema, así como la regularidad y continuidad de los servicios”.Solicitaron “urgente conformación, para el día lunes 23 de mayo de 2022, de una Mesa de Trabajo conformada por el Ministerio de Transporte de la Nación, las jurisdicciones provinciales, los poderes concedentes de cualquier nivel, la Unión Tranviarios Automotor y esta Federación, a fin de acordar las acciones y políticas necesarias para generar las condiciones de sustentabilidad y previsibilidad que el sistema requiere”.

Acta Acuerdo Salarial Audiencia 19.05.2022 UTA c. FATAP by ELONCE Paraná on Scribd