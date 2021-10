La generación de empleo privado será el eje del coloquio de IDEA

El presidente de IDEA, Roberto Murchison, y Paula Altavilla, quien será la presidenta del coloquio, explicaron en conferencia de prensa los principales detalles del próximo evento que se desarrollará entre 13 y 15 de octubre próximos.



Altavilla señaló que el espíritu del coloquio es que "juntos logremos una Argentina y un país sostenibles, porque necesitamos crecer en forma genuina y continua".



Explicó que los debates "tendrán su eje en el trabajo y el desarrollo sostenible, y en entender que de esto salimos unidos trabajando juntos, para lograr un crecimiento genuino y continuado en el tiempo".



Murchison dijo que habrá un debate sobre desarrollo económico que "analizará cómo generamos un shock de empleo, que es una de las soluciones y el camino para generar confianza para la inversión, porque para generar empleo necesitamos la inversión y un horizonte de confiabilidad e instituciones solidas para poder generar trabajo".



El presidente de IDEA dijo que se analizará el impacto de la pandemia en la economía y "cómo salimos todos juntos, y el factor común es la necesidad de generar trabajo y no sólo en los sectores más dinámicos, como el de la economía del conocimiento, donde también es necesario, pero no suficiente".



La presidenta del Coloquio señaló que se va a presentar una propuesta que lleva más de un año de elaboración que "tiene que ver con cómo removemos los impedimentos a la hora de generar empleo".



Agregó que esa propuesta "no necesariamente tiene que ver con reformas estructurales, porque con el nivel de pobreza que tenemos, necesitamos buscar formas prácticas de generar trabajo".



Altavilla sostuvo que "en una situación tan crítica por la pobreza, necesitamos aportar una mirada constructiva y ver desde donde podemos sumar y no agregar ruido, sino construir algo positivo".



Murchison señaló que si bien el coloquio se hace desde una óptica empresarial, "esa no será la única mirada, porque es un camino que tenemos que recorrerlo juntos, porque si en la pandemia perdimos todos, juntos tenemos que salir hacia una solución".



"Para ello tienen que trabajar no sólo el empresariado, sino también el gobierno, los movimientos sociales, los sindicatos, los sectores de la economía popular y todos los demás", añadió el también presidente de Grupo Murchison.



Los temas en debate serán la salida económica de la pandemia, la innovación, educación, desarrollo sustentable, diversidad, el empleo, el cambio climático, entre otros que se analizarán en el coloquio de IDEA, tradicionalmente uno de los encuentros empresariales más importantes del año.



Entre los panelistas están confirmados los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y los candidatos principales a diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires.



Asistirán también economistas, sindicalistas y dirigentes de movimientos sociales y de la economía popular, junto a otros funcionarios y dirigentes de empresas líderes.



NA