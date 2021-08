Pagan desde hoy el bono de 5.000 pesos a jubilados y pensionados

Otros beneficios que se pagan este lunes

Calendario de pagos de agosto

El bono de 5000 pesos que anunció el Gobierno para jubilados y pensionados, lo comenzarán a cobrar este lunes quienes tengan el DNI terminado en 0, que no superen $25.923 de haberes mensuales.El monto máximo del bono es de $5000 para quienes cobren hasta dos haberes mínimos ($46.129,40). En tanto que para quienes cobren haberes mayores a los $46.129,40, es igual a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma de $51.129,40.La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que el bono de refuerzo se depositará con los haberes mensuales y se pagará a los largo de todo agosto, comenzando este lunes con los DNI terminados en 0 para quienes no superen el ingreso mensual de $25.923.El martes, lo percibirán los finalizados en 1; el miércoles, en 2; el jueves, en 3, y el viernes, en 4.El calendario de pagos continuará el martes 17 de agosto, por el fin de semana largo, y corresponderá a los DNI terminados en 5; el miércoles 18, en 6; el jueves 19, en 7; el viernes 20, en 8, y el lunes 23 de agosto, los finalizados en 9.Para los beneficiarios de jubilaciones y pensiones superiores a los $25.923 el bono se comenzará a pagar el martes 24 de agosto, para quienes tengan DNI terminado en 0 y 1; el miércoles 25, para los finalizados en 2 y 3; el jueves 26, en 4 y 5; el viernes 27, en 6 y 7, y el lunes 30 de agosto, en 8 y 9.En la primera semana de agosto ya lo recibieron los titulares del pensiones no contributivas, en forma escalonada también según terminación del DNI.Con la utilización de la tarjeta de débito, hoy perciben la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo titulares con documentos concluidos en 0.Desde hoy y hasta el 10 de septiembre, se pagan las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC) para todas las finalizaciones de documento.La ANSES y la Secretaría de Energía impulsan en conjunto el Programa Hogar, mediante el cual se otorga un subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no están conectadas a la red de gas natural. Hoya cobran este beneficio las personas con documentos terminados en 0.En el marco del Programa Alimentario PAMI, la ANSES abona hoy el pago extraordinario equivalente al monto del bolsón de alimentos para jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas con documentos concluidos en 0 cuyos haberes NO SUPEREN la suma de 25.923 pesos. Para más información se puede ingresar a www.pami.org.ar/programa-alimentario.