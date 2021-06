El Banco Central sumó compras por más de 6.000 millones de dólares este año

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró hoy cerca de US$ 70 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y superó los US$ 6.000 millones en intervenciones netas desde que comenzó el año, su mejor registro desde 2012, de la mano del ingreso de divisas por los precios récord de las agroexportaciones.



En lo que va de junio las compras superan los US$ 210 millones y se suman a los US$ 2.090 millones acumulados en mayo, que fue el mes de mayor nivel que registró la autoridad monetaria en la última década, solo superado por noviembre de 2019, cuando alcanzó los US$ 2.202 millones.



Las otras ocasiones en las que el BCRA había superado los US$ 2.000 millones en compras mensuales desde 2003 fueron en diciembre de 2011 (US$ 2.493 millones) y junio de 2007 (US$ 2.012 millones).



"Fuentes privadas del mercado estimaron que las compras oficiales totalizaron este miércoles unos US$ 70 millones, aproximadamente", detalló el analista de mercado y operador de PR Corredores de Cambio, Gustavo Quintana.



En la jornada se operaron US$ 389,150 millones en el segmento contado- el más elevado desde la última rueda de marzo pasado- mientras que las operaciones en futuros el Mercado Abierto Electrónico (MAE) fueron de US$ 15 millones y de US$ 225 millones en el Rofex.



La divisa estadounidense cerró a $ 94,85 para la compra y $ 95,05 para la venta, cuatro centavos arriba del cierre de ayer y apenas un 0,4% por arriba del nivel que tenía a principios de mes, mientras que en lo que va del año el dólar mayorista acumula una suba del 13%.



El Dólar MEP cerró en $ 159,51, lo que implicó una caída de 0,6% respecto de ayer aunque sostiene un aumento de 13,9% desde que comenzó el año, mientras que el Dólar Contado Con Liquidación (CCL) terminó la jornada en $ 165,39, con una caída de 0,1% en el día mes y una suba de 17,9% en todo el año.



La semana pasada el BCRA anunció una ampliación en el acceso al mercado cambiario para las empresas exportadoras de bienes industriales y extractivos, con el objetivo de facilitarles la realización de pagos sobre sus obligaciones externas pendientes.



La medida permite a estas empresas acceder al mercado de cambio por una proporción del incremento de las ventas externas que registren este año respecto de 2020, dependiendo del tiempo de liquidación de las divisas que guarda relación con la agregación de valor.



Los dólares podrán destinarse a pagar vencimientos de capital de deudas por la importación de bienes, deudas por importación de servicios a contrapartes vinculadas, endeudamientos financieros con el exterior o realizar pagos de utilidades, y dividendos que correspondan a balances cerrados y auditados.



El objetivo de la autoridad monetaria es incentivar las ventas externas y favorecer la creación la competitividad de los sectores económicos más competitivos, de modo de que el mayor ingreso de dólares por las agroexportaciones pueda ser usado para potenciar una recuperación sostenible de la actividad económica.



Este fenómeno sucede al mismo tiempo que se recuperan las reservas internacionales, que cerraron ayer en US$ 42.430 millones, unos US$ 3.021 millones por arriba del nivel que tenían a finales de 2020.