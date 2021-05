Gobierno busca que aumentos sean "razonables" para no afectar a trabajadores

El Gobierno nacional consideró que el aumento de tarifas debe ser "razonable" y "cuidando el bolsillo" de la gente, es decir, una suba que "no atente contra el ingreso de los trabajadores", informaron fuentes oficiales.



"Lo que siempre hablamos es de un aumento razonable; pero siempre cuidando el bolsillo de las familias", dijeron voceros de Casa Rosada, y ejemplificaron que el aumento del esquema del expresidente Mauricio Macri "previsto para esta fecha era del 120 por ciento, y termina siendo del 9%".



La gestión del presidente Alberto Fernández trabajará "en la segmentación" para que los subsidios "lleguen mejor a donde tienen que llegar", indicaron los voceros, aunque admitieron que el proyecto de segmentación "es complejo y todavía no está".



"Puede haber ideas, pero no hay un proyecto específico de segmentación, pero nada de esto está atado al acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional)", aclararon.



Para el Gobierno, "es importante que la industria cuente con energía a precios razonables y que las familias tengan tarifas acordes a su poder adquisitivo", señalaron desde Casa Rosada, y se remarcó que "esta discusión tiene que ver con exceso de rentabilidad durante cuatro años" de la gestión anterior. (Télam)