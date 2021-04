Recurso ictícola: rige el cupo de extracción a la pesca comercial en Entre Ríos

El gobierno provincial comunicó que reafirma su compromiso de preservar el recurso ictícola a través de la implementación de medidas tendientes a restringir el cupo de extracción y exportación de pescado. Además del contexto de aislamiento por la pandemia del Covid-19 iniciada en marzo del año pasado, Entre Ríos sufrió la bajante del río Paraná alcanzando niveles hidrométricos muy bajos que comprometieron la realidad económica de los actores de esta cadena, pero a su vez a nivel ambiental significó un alerta dado que se vio afectada la biodiversidad de los ecosistemas que conviven junto al recurso hídrico.



En este marco, el Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico a través de la Dirección de Recursos Naturales de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, trabaja desde hace un año en la implementación de medidas en la cuenca del río Paraná tendientes a preservar el recurso ictícola en la provincia de Entre Ríos, permitiéndoles con el paso del tiempo poder realizar un balance positivo respecto al impacto reflejado.



En principio la aplicación de la Resolución N°804/20 establece por primera vez en la historia de la provincia un cupo de extracción de pescado de río fijado para el último semestre del año pasado en alrededor de 3.200 toneladas, el cual según los registros obtenidos, pudo cumplirse bien por las pesquerías. Esta medida sumada a la Resolución 003/21, de principio de este año, produjeron un acentuado descenso de la extracción anual del pescado en nuestra provincia.



Además, las decisiones tomadas este mes en la Comisión de Pesca Continental del Consejo Federal Agropecuario en consenso con las provincias que comparten el río, lograron que las asignaciones dadas para exportación de pescado de río en nuestra provincia se mantengan en los mismos valores de asignación desde abril hasta junio de este año.



Cabe destacar que Entre Ríos es la única provincia de la cuenca del Río Paraná, que posee cupo de extracción de pesca comercial. De esta forma y en conjunto con otras medidas tales como la fiscalización, la efectiva reducción del cupo de exportación o los días restringidos a la pesca comercial, la provincia busca controlar la captura y el acopio comercial del sábalo y el denominado pescado de línea.



El secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia, Lucio Amavet, destacó que “Entre Ríos es la única provincia de la cuenca del río Paraná que ha aplicado una reducción al cupo de extracción y de acopio, de las que tienen cupo de exportación otorgados“. Y resaltó que “si se continúa entregando el cupo de exportación mensual que comenzó este año, habremos exportado un tercio de lo exportado durante el 2019 y habremos extraído en igual porcentaje el recurso del río. Esto demuestra el impacto de las medidas tomadas tanto en la Mesa de Pesca Continental como en nuestra provincia, en función de cuidar la actividad pesquera y el recurso”. La última medida La Resolución 722/21 de la Dirección de Recursos Naturales, dependiente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de la provincia, con fecha 7 de abril de 2021, establece no innovar el cupo de extracción total de pescado de río de jurisdicción provincial del río Paraná -de 1596,56 toneladas para los meses de abril a junio del 2021-, para la especie Sábalo y el denominado pescado de línea, especies acompañantes según terminología del proyecto Evaluación Biológica y Pesquera de Especies de interés deportivo y comercial en el río Paraná (Ebipes).



Según detalla la norma, “la asignación de cupos en particular será realizada por la Dirección de Recursos Naturales, teniendo en cuenta las particularidades propias de cada interesado y de conformidad a lo dispuesto en los considerandos de la presente”.



En dicha resolución se destaca que “en el caso de los frigoríficos con autorización para exportar, el volumen de extracción y acopio será determinado conforme pautas precedentes, ponderadas según porcentajes promedio de las asignaciones de cupos de exportaciones emitidas por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación”.



En relación a esto, Amavet sostuvo: “Nos refuerza la necesidad de continuar con las medidas oportunamente aplicadas por la provincia, ahora acompañadas por la provincia de Santa Fe en cuanto a los días restringidos a la pesca comercial y permitidos a la pesca deportiva con inmediata devolución. Es necesario continuar siendo cuidadosos con el recurso pesquero, quitándole presión a la pesquería a través de no innovar fundamentalmente el cupo de extracción y el cupo de exportación que se viene aplicando, fomentando otras actividades productivas sustentables como la acuicultura o el agregado de valor que quiten presión a nuestros ríos. Todo esto en un marco de crisis económica y sanitaria que implica estar muy atentos y atendiendo las fuentes laborales tanto de las industrias radicadas en la provincia como el resto de los actores directos que genera la actividad, como son los acopiadores y pescadores que viven de esta economía regional en la provincia”. Restricciones a la pesca comercial y deportiva Continuando en el marco de la Resolución 722/21 DRN, se estableció una prórroga de las restricciones a la pesca comercial y deportiva en aguas entrerrianas del Río Paraná, hasta junio de este año, con el fin de continuar preservando el recurso ictícola.



En este sentido, desde el 1º de abril y hasta que las condiciones ambientales permitan revisar esta medida, se extiende el plazo respecto a la prohibición de la pesca comercial y tareas de acopio de productos de la pesca en aguas del río Paraná de jurisdicción provincial los días viernes hasta las últimas horas del domingo, incluyendo feriados nacionales y provinciales quedando vigente la Resolución N°453/20 de la Dirección de Recursos Naturales. Mientras que la pesca deportiva en aguas del río Paraná de Jurisdicción provincial será realizada con devolución inmediata de las piezas capturadas. Investigación del Recurso Si bien el informe del recurso ictícola de la provincia de Entre Ríos del 15 de Marzo concluye en primer lugar que se pudo apreciar la existencia de Prochilodus Lineatus (sábalo) en talla igual o superior a lo normado para la pesca comercial y el mismo sigue siendo predominante en el Río Paraná; la decisión del gobierno provincial en consonancia con estudios interjurisdiccionales del recurso ictícola considera pertinente continuar la implementación de medidas precautorias sobre el recurso pesquero, a los fines de su preservación y hasta tanto se realicen nuevos estudios ícticos provinciales y nacionales como EBIPES 53 que se está desarrollando actualmente entre los días 19 y 30 de abril.



En Entre Ríos existen cuatro vedas por especies ícticas: una veda total de la especie manguruyú y pacú; y las reproductivas del dorado y surubí.



En lo que respecta a la etapa reproductiva del sábalo y especies acompañantes, la Dirección de Recursos Naturales profundiza el monitoreo y estudio del recurso ictícola en los principales puertos de desembarque de pescado, además de realizar un seguimiento de los niveles hidrométricos y los eventos climáticos que se sucedan en la baja cuenca del rio Paraná durante los próximos meses.