UTA anunció un "paro nacional de colectivos" para el próximo lunes

Con un comunicado titulado "La UTA dijo basta", la entidad gremial encabezada por Roberto Fernández indicó que "luego de meses de audiencias sin resultados en el Ministerio de Trabajo de la Nación, no nos han dado ninguna respuesta a los pedidos salariales, como tampoco de estar incluidos en un plan de vacunación contra el Covid 19, tanto para los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires, como los del interior del país".



El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria para evitar el paro de la UTA en micros de larga distancia.



Debido a esto, lanzaron la medida de fuerza que consistirá en un paro de actividades por 24 horas en todo el país, que comenzará a regir desde las 0hs del próximo lunes.



"Exigimos que tanto las autoridades del Ministerio de Transporte, como los empresarios sepan que el conflicto salarial no se resuelve sin sensibilidad y justicia social que las actuales circunstancias demandan. Queremos urgente respuesta, para llevar el sustento a nuestras familias. Con eso no se juega y lo defenderemos hasta las últimas consecuencias", cierra el comunicado.



La semana pasada la UTA había anunciado un paro de 48hs de los trabajadores de micros de larga distancia en demanda del pago de salarios, viáticos y paritarias, pero la medida no llegó a hacerse efectiva luego de que el Ministerio de Trabajo dictara la conciliación obligatoria por 7 días.