Algunos beneficiarios de la AUH cobrarán extra de $23.000 en diciembre

Algunos beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo ( AUH) cobrarán la suma extra de $23.000 en diciembre tras los anuncios del Gobierno con el fin de seguir acompañando a los sectores más vulnerables, luego de que se informó que no se pagará un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de Anses.



Por un lado, todas las personas que cobran AUH accederán en diciembre a un aumento 5% de su prestación habitual. Además, tal como lo comunicó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, se duplicará el monto de la Tarjeta Alimentar a beneficiarios que tengan hijos menores de 6 años: $8.000 para quienes tienen un hijo, y $12.000 para quienes tienen más de dos hijos.



Sumado a estos dos beneficios, accederán al 20% acumulado del año 2019 o del 2018, correspondiente de lo restado por la libreta de Asignación Universal, lo recibirán en diciembre de 2020 en forma automática. No es necesario realizar ningún trámite en la Anses. ¿Quiénes cobran 23.000 pesos extra en diciembre? AUH que tengan 2 hijos menores de 6 años.

Se suman $8.500 por cada hijo del 20% acumulado en 2019. Más los $6.000, del monto duplicado de la tarjeta alimentar.



En total da un aproximado de $23.000 extras que cobrarán estos beneficiarios en diciembre.



Fecha de cobro en diciembre

Aunque Anses todavía no oficializó el calendario de pagos para AUH y AUE en diciembre de 2020, sí confirmó que comenzará después del fin de semana largo del próximo 7 y 8 de diciembre. Además, adelantó que existirá el pago de SUAF y AUE en la segunda y tercera semana del mes.



Cuánto cobra un AUH con un hijo en diciembre

En total, una persona que recibe la AUH por un hijo cobrará en diciembre unos $17.000, si tenemos en cuenta los $6.000 del pago adicional anual que confirmó el titular de Desarrollo Social (y no la suma de $8.500 que los cálculos de los 20% retenidos cada mes dan para este 2020). Parte de ese monto es exclusivo para la compra de alimentos.

