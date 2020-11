La soja subió 70 dólares en 45 días: Cuánto se revaloriza la cosecha argentina

El precio de la soja en el mercado internacional tuvo una suba de alrededor de 70 dólares en apenas 45 días, alcanzando así su máximo valor de los últimos cuatro años y medio, lo que llevó a la cosecha local a revalorizarse hasta los u$s20.500 millones, versus los u$s17.800 millones del ciclo previo. Este escenario no solo se presenta como ideal para las arcas nacionales, de cara al año próximo, sino también para los productores argentinos que hoy muestran márgenes de rentabilidad óptimos en prácticamente todas las zonas productivas.



El único nubarrón que aparece en el horizonte es, paradójicamente, la falta de lluvias que podría hacer mermar los rindes del cultivo. De todas formas la cosecha avanza a paso firme y ya se implantó el 20% del área total estimada en 17,2 millones de toneladas.



Las próximas semanas serán claves y la concurrencia o no de lluvias jugarán un rol estratégico en la actual campaña agrícola. De todas formas, por lo pronto, los productores se ilusionan con una cosecha en la que los buenos valores internacionales compensen, con creces la caída en los rindes.



Mientras tanto y teniendo en cuenta este escenario, desde la consultora agrícola Granar advierten: "Sobre la base de los actuales valores, que tanto en Chicago como en el nivel local (para la soja, pero también para el maíz) eran impensados en el inicio de la campaña 2020/2021 en el Hemisferio Norte, y con la incertidumbre que plantea la cosecha brasileña, volvemos a reiterar la necesidad de diseñar estrategias comerciales que sirvan para sacar lo mejor del momento, siempre partiendo de la base de resguardar las inversiones hechas. El mercado cuenta con las herramientas necesarias para no dejar pasar la chance de garantizar pisos y de usufructuar eventuales alzas adicionales".



Concretamente, la recomendación es que los productores recurran al mercado de futuros para aprovechar los actuales valores y concreten ventas, quizás con mayor dinamismo que la campaña anterior de la que todavía quedan por venderse unas 14,8 millones de toneladas.



Como ejemplo, los productores brasileños ya vendieron la totalidad de la campaña de soja anterior y en las últimas semanas comercializaron por adelantado el récord de 71,76 millones de toneladas de su cosecha de 2020/2021, lo que representa el 53,4% de la producción estimada.



Mientras tanto en la Argentina, solo se lleva vendido de manera anticipada 3,7 millones de toneladas, es decir el 8% de la producción estimada.



Según el informe del diario Ámbito Financiero, hay diferencias más que sustanciales entre los productores argentinos y brasileños y lógicamente en las economías de ambos países. Localmente la brecha entre el dólar blue y el oficial desalienta las intenciones de venta por parte de los agricultores. Concretamente, no venden si no es estrictamente necesario.



Además, durante este 2020 hubo un factor determinante, el crédito. Los productores, a diferencia de años anterior, consiguen créditos a tasas más que convenientes, y en gran medida no necesitaron desprenderse de grano para financiar la campaña que hoy está en marcha.



Finalmente, el Gobierno mira con atención las subas internacionales de los precios de los commodities, que según algunos analistas podrían continuar escalando si el clima en Sudamérica empeora y afecta a la campaña gruesa. Por lo pronto, solo en retenciones a la soja, el Estado nacional recaudaría unos u$s5.400 millones, lo que significa unos u$s700 millones más que el ciclo previo.