"Cierres, despidos por goteo y suspensiones", preocupan al sector turístico

Política Cámara Entrerriana de Turismo expuso la situación que atraviesa el sector

"Es crítica la situación en el rubro de la gastronomía, hotelería, agencias de viajes, transportistas, profesionales y transfer, porque no estamos trabajando desde marzo cuando comenzó el cierre de parques termales y las agencias de viajes no podemos abrir, con lo cual, no tenemos ventas", aseguró ael vicepresidente de la Cámara de Turismo de Entre Ríos, Sebastián Bel."Y la ayuda no alcanza, porque la ley de emergencia para el sector turístico , que ya fue aprobada, en ninguno de sus 11 artículos figura la palabra económica (...) Buscamos un subsidio al financiamiento, es decir, créditos a tasa 0 o a muy baja tasa para poder tomarlos a fin de poder subsistir", apuntó Bel.

"Colón, Federación y Villa Elisa dependen al 100% de la actividad turística y el parate les está afectando más que a otras localidades"

"En Colón, Federación y Villa Elisa el parate de la actividad impacta fuertemente en el comercio", sentenció Bel al comparar: "Federación tiene más 10 mil camas y 22 mil habitantes, con lo cual, el sistema turístico es más grande que la impronta de otra ciudad como Paraná, donde son 3.500 camas y más de 300 mil habitantes"."Cuando un sistema turístico como el de Colón con 20 mil habitantes y un sector turístico que puede recibir hasta 20 mil turistas, se arma una estructura más fuerte de la economía regional. Pero hoy no están ingresando divisas, porque el turismo es una actividad de exportación, son recursos que se ganan en otro lado y las familias los inyectan en la economía local", evidenció el vicepresidente de la Cámara."El turismo es una actividad transversal; cuando se realiza la Fiesta de Disfraces en Paraná, el TC 2000 o cualquier evento deportivo, toda la ciudad tiene un impacto fuerte en la actividad turística. Ahora, hace cuatro meses que estamos totalmente parados", sentenció.

"Queremos mantener la oferta laboral, pero en estas condiciones es muy difícil"

Punto aparte, Bel reconoció que "más del 90% de las empresas turísticas no está en condiciones de pagar el medio aguinaldo"."Hay un porcentaje alto de empresas de viajes que está recibiendo el ATP de Nación", comentó. Y agregó: "De casi cuatro mil pymes turísticas, solo una decena accedió a créditos a través del CFI, los del Banco Nación fueron imposibles de tomar y tampoco estamos en condiciones de endeudarnos para pagar sueldos"."El sistema turístico entrerriano se sostiene con las empresas, el 99% de los prestadores son privados y sostienen la marca de Entre Ríos. Si no los cuidamos, cuando tengamos que reabrir será el doble de difícil para sostenerla", alertó Bel. "Habrá destinos que no se podrán levantar, por eso acudimos a que los bancos colaboren con tasas subsidiadas para poder sostener a esas empresas", encomendó."Queremos mantener la oferta laboral, pero en estas condiciones es muy difícil", remató.