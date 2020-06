Anunciaron que el IFE y el ATP seguirán para zonas afectadas por la cuarentena

Política Fernández anunció que el AMBA vuelve a aislamiento estricto hasta el 17 de julio

El Gobierno anunció hoy la continuidad del pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) y el Chaco, y del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), para mitigar el impacto de la cuarentena aplicada por el coronavirus.Así lo dijo el presidente Alberto Fernández, al comunicar que el área metropolitana volverá a una fase estricta del aislamiento social preventivo y obligatorio, entre el 1 y el 17 de julio próximos."El problema económico no es la cuarentena, sino la pandemia", sostuvo el jefe de Estado en un mensaje grabado desde Olivos junto al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.De ese modo, apuntó que hay "muchos países que se liberaron y tuvieron un criterio distinto de la cuarentena y, sin embargo, los resultados son exactamente los mismos que en la Argentina"."Pero cuando uno mira los muertos, la Argentina se distingue del resto", aclaró, al anunciar la profundización de la cuarentena.Al resaltar las políticas implementadas por su gestión, aseguró: "Tratamos de socorrer a todos en la medida en que podemos. El apoyo que el Estado ha dado al sector privado para que no lastime tanto la pandemia casi roza 3 puntos del PBI"."Escucho a todos, no soy un necio, escucho perfectamente a los comerciantes, los independientes, los autónomos y a todos tratamos de socorrer en la medida de lo posible", insistió el mandatario.En ese escenario, anticipó que el Estado también se hará cargo de parte de los salarios de julio de los trabajadores privados mediante el ATP y puntualizó: "Con esto estamos llevando tranquilidad a los empresarios y aliviándolos de una inversión alta en salarios"."Que hayamos podido dar el IFE evitó que entre 2 millones y medio y 4 millones y medio de personas cayeran en la pobreza y la indigencia. Es un enorme esfuerzo que hicimos entre todos", destacó.Sobre los créditos a tasa cero, señaló: "Es una forma de hacer más llevadero el momento económico difícil que están pasando. Nunca me hice el distraído y por eso aportamos tantos recursos para ayudarlos".En cuanto a la situación económica en el resto del país, el mandatario señaló que "fuera del AMBA, la actividad económica funciona en un 80 por ciento, en 20 provincias el 95 por ciento de los comercios ya está trabajando, y el Estado está apoyando a los argentinos en asistencia, pagar parte de salarios, pasando por asignaciones específicas".