Argentina Construye: Una por una, las líneas de crédito para viviendas y locales

Política Fernández lanzó el Programa Federal Argentina Construye

CUÁLES SON LAS 11 LÍNEAS DE CRÉDITOS

El lanzamiento del programa federal Argentina Construye destinado a la construcción y refacción de viviendas particulares, edificios y locales de organizaciones no gubernamentales contará con un desembolso estatal de $29 mil millones, los cuales se canalizarán en 11 líneas de créditos.Las obras estarán a cargo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y se llevarán adelante con gobiernos provinciales, municipios, organizaciones de la comunidad, pymes, cooperativas, mutuales, gremios, trabajadores independientes y empresas de servicios públicos.El objetivo prioritario para esta línea crediticia es subsidiar la adquisición de materiales de construcción y equipamiento para las mejoras en edificios o locales de organizaciones no gubernamentales (ONG) que desarrollen tareas de asistencia en los barrios y comunidades vulnerables en todas las provincias del país.El modo de articulación de los 2.000 microcréditos previstos para esta línea será por provincias, municipios y organizaciones de la comunidad y proyecta unos 28.000 puestos de trabajo.Son créditos para viviendas ya existentes y contempla una ampliación de las mismas de hasta 15m2. El objetivo es mejorar las condiciones habitacionales en casos de hacinamiento.Su articulación será por medio de provincias y municipios de todo el país e intervendrán en el proceso de construcción Pymes, gremios y la autoconstrucción.Entre este año y el próximo se prevén 4.000 obras que aportarán 24.000 puestos de trabajo mientras dure la obra.Esta línea es para mejorar las condiciones habitacionales de las viviendas (aislación, terminación de núcleos húmedos, pisos, carpinterías, instalaciones de gas, sanitarias o eléctricas). De acuerdo al último CENSO (2010) el 33.8% de los hogares argentinos presenta algún tipo de déficit habitacional.De igual modo que en la línea ampliación, serán las provincias y municipios de todo el país que articularán el otorgamiento de estos créditos.Éstas 76.000 obras proyectadas (304 puestos de trabajo previstos) deberán realizarse mediante Pymes, gremios y la autoconstrucción.La prioridad para el Gobierno en este caso en particular es generar suelo urbano de calidad para la construcción de viviendas mediante créditos hipotecarios que serán controlados por PROCREAR, aunque con articulación municipal y provincial.Se prevén unos 10.000 lotes, de los cuales 2.000 estarán este año y el resto para el año que viene, en los que trabajarán unas 7.200 personas en total.Son 200.000 microcréditos para la adquisición de materiales para obras de pequeña escala, como instalaciones de gas, eliminación de humedad y filtraciones, terminaciones de pisos, techos, entre otros.Solamente serán articulados por medio de los municipios y prevé unos 50.000 puestos de trabajo y una inversión de $6.000 millones para este año y $1.400 millones para 2021.Esta línea, que prevé 34.000 microcréditos, está destinada a la instalación de gas de red en los hogares de grandes ciudades, ciudades intermedias y ciudades pequeñas.Las obras destinadas a sectores medios y sectores populares solamente podrán ser realizadas por gasistas matriculados y Pymes, y serán articuladas por municipios y empresas proveedoras del gas.Las provincias y municipios coordinarán estos créditos destinados para la construcción de viviendas de hasta 60 m2 en lotes provisto por el Fideicomiso PROCREAR, por el municipio o de propiedad del adjudicatario.Para este año se proyectan unas 4.000 viviendas, mientras que para el año que viene unas 26.000, cuyas obras serán llevadas adelante por PYMES, Cooperativas, Empresas de Servicios Públicos, Gremios y Autoconstrucción.Se trata de una línea que prevé 2.500 conexiones de electricidad, gas, agua y red cloacal para garantizar condiciones dignas de higiene y confort de los habitantes.Provincias, municipios y organizaciones de la comunidad articularán esta línea que proyecta 5.000 puestos de trabajo y una inversión total estimada en $347 millones solamente para este año.El objetivo es dotar de infraestructuras sanitarias y conexión a redes formales a viviendas deficitarias o carentes para posibilitar las condiciones de higiene dignas, una de las problemáticas que, de acuerdos a datos gubernamentales, afecta al NOA, NOE y la Patagonia.Como agregado, esta línea propone la fabricación industrial y montaje local para generar emprendimientos y empleo calificado en diversas escalas.Articulado por medio de provincias, municipios y organizaciones de la comunidad estimulará 2.500 puestos laborales sobre una inversión de $375 millones.La finalidad de esta línea será dotar de equipamientos aptos para múltiples propósitos durante la emergencia y su periodo de salida capaces de ser apropiados en forma estable a posteriori por las comunidades.En concordancia con provincias, municipios y organizaciones de la comunidad se destina a sectores populares ubicados en localidades, cuya selección será de acuerdo a la criticidad por la pandemia de coronavirus Covid-19.Por último, esta línea es para el desarrollo de proyectos habitacionales de entre 5 y 20 viviendas individuales o colectivas en entornos centrales destinados a consolidar ciudades de baja y mediana densidad de todo el país.Articulado por medio de provincias, municipios y organizaciones de la comunidad proyecta una inversión final de $1.966 millones, los cuales generarán 1.500 viviendas y el doble de puestos laborales.