Cigarrillos: "Ingresaron algunas marcas y se vendió prácticamente todo"

El Gobierno nacional autorizó la reapertura de las plantas de Massalin Particulares en el partido bonaerense de Merlo y de Tabacalera Sarandí en la localidad de Avellaneda. La British American Tobacco, ex Nobleza Piccardo, aún estaba a la espera que se eleve su pedido a Nación. Fue publicada en el Boletín Oficial, la Decisión Administrativa 763/2020 que exceptúa a las empresas tabacaleras y al personal afectado a su actividad del aislamiento, preventivo y obligatorio.



Tras la medida comenzó la producción de las firmas y ya los cigarrillos comenzaron a estar en las góndolas de los puntos de venta.



Elonce TV realizó una recorrida por kioscos de Paraná, en donde aseguraron que "comenzaron a recibir cigarrillos, desde este jueves al mediodía".



"Fue masiva la concurrencia este jueves. Recibimos cigarrillos después de más de una semana que no llegaba nada. Al haber tanta demanda, es poco lo que está quedando", contó a Elonce TV , Martín, desde un kiosco . "El cigarrillo es un 'gancho' para la venta de otros productos" Mencionó que "la ganancia del cigarrillo no es mucha. Hoy existe una posibilidad de redondeo en el precio, que puede ser un poquito más de ganancia, pero no mucho. Nos dimos cuenta de la demanda que hay, porque la gente llega a la puerta del negocio y te pregunta si tenés cigarrillos, cuando le decíamos que no había, daban la vuelta y se iban sin comprar otra cosa, no podías venderle ni un caramelo. Es un gancho para generar la venta de otros productos".



Este jueves ingresaron cigarrillos de la tabacalera Massalin, "pero no mucho, de las marcas Marlboro, Chesterfield. Entraron al mediodía y a la hora de cierre, prácticamente ya cerca de las 20, no queda prácticamente nada", indicó.



Relató que hoy "parece que se corría la voz de los lugares en dónde estábamos vendiendo" ya que los clientes llegaban al kiosco y decían: "Me dijeron que acá había cigarrillos".



En cuanto a precios, dijo: "el atado de 10, cuesta 80 pesos; es el precio de cigarrillo de las primeras marcas. Los de 20, 180 pesos".



Con la falta de oferta de cigarrillos creció la venta de "tabaco, papel y filtros para armar. Nos han dejado las góndolas vacías, prácticamente de estos productos. Mucho se sumaban a aprender a armar cigarrillos".



Por otra parte, estimó que este viernes "habría un nuevo ingreso de cigarrillos". Elonce.com.