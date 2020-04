Nuevo cronograma de pagos de jubilaciones, por número de terminación de DNI

Los pendientes de cobro del mes de marzo y jubilaciones no contributivas cobrarán este sábado 4 los que tengan documento finalizado en 0 y 1, domingo 5 (DNI terminados en 2 y 3), lunes 6 (4 y 5), martes 7 (6, 7, 8 y 9).



Los beneficios correspondientes al mes de abril se cobrarán el lunes 6 (4 y 5 - Pensiones no contributivas), martes 7 (6, 7, 8 y 9 - Pensiones no contributivas), miércoles 8 de abril (0 Jubilaciones y Pensiones contributivas menores a 17.859 pesos).



Y a partir del lunes 13 de abril, se continuará con el cronograma anunciado por ANSES, informó el Central en un comunicado.



Por otra parte, a partir de ahora el Ingreso Federal de Emergencia (IFE) solo se cobrará en cajeros automáticos.



La novedad se concretó luego de una reunión de urgencia del presidente Alberto Fernández con el titular del Banco Central, Miguel Pesce, y el de la ANSES, Alejandro Vanoli, para tratar de reorganizar el pago del Ingreso Familiar de Emergencia a jubilados que cobran la mínima y beneficiarios de la AUH.



NA