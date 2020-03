La provincia anunció prórroga de impuestos a sectores afectados

En la conferencia diaria que realiza el gobierno de Entre Ríos en el marco de la pandemia del coronavirus, el ministro de Economía, Hugo Ballay, hizo una serie de anuncios económicos para los entrerrianos.



"Expresamos de parte de nuestra y del gobernador el agradecimiento a todos los vecinos de nuestra provincia por continuar cumpliendo esto de quedarnos cada uno en nuestra casa. Es fundamental para poder continuar en la lucha que todos tenemos. Agradecemos particularmente a las áreas de Salud, Desarrollo Social y nuestra fuerza policial, quienes a diario están trabajando y contribuyendo a que entre todos podamos salir de esta situación lo antes y mejor posible", aseguró.



En ese sentido, comentó que "el gobernador, en el área económica, nos pidió que analicemos determinadas medidas que acompañan a lo que no podemos dejar de lado. La salud es prioridad pero somos conscientes de las consecuencias económicas que esto nos trae. En tema tributario, hemos decido algunas cuestiones puntuales pero que atienden fundamentalmente a los sectores involucrados o que hoy no pueden desarrollar la actividad normalmente. También establecimos algún esquema de situaciones especiales para aquellos regímenes tributarios que apuntan a los de menores recursos, de menores ingresos".



Explicó que "en los monotributos provinciales definimos el sistema simplificado, disponer que 35 mil contribuyentes, que están en categoría A Y B, queden eximidos del pago mientras dure el periodo de las restricciones para desarrollar actividades. Decidimos postergar incrementos que tenían previstos este régimen y algunas otras tasas retributivas que iban a tener un incremento a partir del 1° de abril. Esto se van a sostener en valores que vienen del año 2019 y este incremento se prorroga al mes de junio de este año".



"Vimos algunas dificultades para hacer frente al pago y hemos dispuesto que todos los vencimientos del 17 de marzo al 31 de marzo, de los distintos impuestos, agentes de retención, impuestos de sellos, ingresos brutos, se prorroguen. Los pagos que se realicen antes del 30 de junio van a ser exceptuados de recargos, multas. Entendemos que muchas veces existe la posibilidad de pago pero la imposibilidad material de hacerlo, independientemente que todos los canales informáticos de ATER siguen vigentes", remarcó.



Manifestó que "una tarea que realizamos en conjunto con Producción, es considerar aquellas actividades que son las que han resentido su actividad en un 100%, como turismo, que incluye a hoteles, restaurant, complejos termales y demás. Estamos analizando una prórroga general de los aportes patronales a la Ley 4035, como también del impuesto a los ingresos brutos. Queremos ser muy prudentes en esto y llegar a estos sectores. Una prórroga general del impuesto haría que también otras actividades, como el sector financiero, supermercado y demás, que funcionan normalmente, deban cumplir en tiempo y forma, porque ahí viene el equilibrio que tenemos que tener quienes administramos las fuerzas del Estado. Teniendo menor recaudación tenemos que mantener los servicios esenciales".



Asimismo, indicó que "a estos sectores críticos les tendremos una consideración, que estamos analizando, de una prórroga del segundo anticipo del Impuesto Inmobiliario, en el sector hotelero es significativo. Otro impuesto que estaba previsto su vencimiento en abril y hemos postergado a mayo, es el Impuesto Inmobiliario Rural".



Anunció también la "extensión de todos los certificados de exención. Hay distintos regímenes de Impuesto Inmobiliario, Automotor, Ingresos Brutos, de Retenciones y Percepciones, que habitualmente tienen un vencimiento y deben ser prorrogados. Será hasta el 31 de julio sin que los contribuyentes tengan que hacer ningún trámite".



Sobre el cronograma de pagos, indicó que "venimos cumpliendo en los últimos meses pagando en los primeros ocho o 10 días hábiles. Este mes, y por una cuestión de prudencia y responsabilidad, anunciamos los primeros cuatro días de pago. Marzo cierra la recaudación con 25 a 30 por ciento por debajo de los índices inflacionarios. Esto no nos permite hoy tener la precisión de los recursos con los que va a contar la provincia en estos primeros días de abril, por eso la decisión de hacer el anuncio de los primeros cuatro días".



"El desafío que tenemos es poder cumplir con todos los servicios esenciales del estado. Tendrán prioridad aquellos que están dedicados a la actividad. Nuestro grado de responsabilidad y de trabajo es atender todas las demandas del estado", dijo.



Por su parte, el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo, dijo que "hemos tomado contacto con todos los sectores que se han visto muy afectados en lo económico por las medidas, priorizando a salud de la población. La dificultad mayor pasa por todo el capital operativo que necesitan las empresas para trabajar, cubrir los cheques y lo que hace al desenvolvimiento de las empresas y sectores productivos. Entendemos que lo prioritario para las pymes, los comerciantes, es el pago de salarios. Queremos gestionar, conseguir y trabajar en conjunto con el gobierno nacional ante las distintas cámaras empresariales algunas líneas que permitan asistir al grueso de nuestras empresas, de las pymes, las mini pymes, los distintos encasillamientos que tienen nuestras industrias para lograr una asistencia que permita el pago de salarios".



Comentó que "el gobierno nacional dispuso un financiamiento bancario por 350 mil millones, que son créditos blandos para garantizar la producción, abastecimiento e insumos. Hay una línea por 320 mil millones que permitirá proveer de capital a las empresas con un plazo de pagos de 180 días, con una tasa anual del 26%".



"Hay otra línea de créditos de 25 mil millones de pesos en Banco Nación para productos de alimentos, productos de higiene y limpieza y productores de insumos médicos. Se suspendió el cierre de las cuentas bancarias. Hay una prórroga del régimen de regularización de las deudas ante la AFIP, era una moratoria muy desarrollada que vencía el 31 de marzo, se prorrogó hasta el 30 de junio. Se prorrogaron los subsidios por desempleo, que vencían entre el 1 de febrero y el 30 de abril, se seguirán cobrando hasta el 31 de mayo", continuó.



Y aseguró que "se aplicó la Ley de Abastecimiento, una política de precios máximos para 1500 artículos que estamos siguiendo y controlando muy de cerca desde la provincia. Se suspendieron los embargos y ejecuciones fiscales de parte de la AFIP hasta el 30 de abril. Se ampliaron los beneficios en planes y cuotas en los planes de AFIP. Se suspende el corte de servicios públicos: gas, internet, telefonía, electricidad".



"Se congeló el valor de la cuota mensual de los créditos hipotecarios que recaigan a inmuebles de vivienda única. Se suspenden los desalojos y se congelan los precios de alquileres hasta el 30 de septiembre de este año. Comprende también a inmuebles recuperados por cooperativas de trabajo o empresas inscriptas. Las cooperativas son un motor importante en la provincia. Asimismo, se prorrogan los contratos de los inmuebles rurales destinados a pequeñas producciones regionales y familiares, esto comprende a la agricultura familiar que es el sustento de muchas familias entrerrianas", agregó.



Comentó que "hemos desarrollado una línea de créditos para el sector turístico de 30 millones de pesos por montos de hasta 300 mil pesos, a sola firma con periodo de 1 año a devolución de tres años con capital de trabajo. Esto es para Turismo. Permitirá afrontar gastos de electricidad, gas, alquiler, personal y demás".



"Eximimos por 90 días el pago a los complejos termales del canon termal que pagan ante el ente regular de terma. Se está gestionando una prórroga para el pago de los créditos otorgados en la provincia. Los que están en el periodo de gracia estamos gestionando una prórroga por seis meses. Los que están en amortización, gestionamos un año más de prórroga", indicó. Elonce.com