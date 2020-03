El dólar "solidario" volvió a subir y el Central compró u$s100 millones

El dólar "solidario" retomó hoy la tendencia alcista y llegó a $85,97, en una jornada en la que el Banco Central habría adquirido unos US$ 100 millones.La divisa norteamericana cotizó a un promedio de $61,24 para la compra y $66,13 para la venta en las entidades financieras de la city, según el relevamiento diario que realiza la autoridad monetaria.El dólar mayorista, por su parte, experimentó un aumento de 17 centavos frente al último cierre y escaló a $64,23 y el volumen operado llegó a US$ 251,7 millones."El Banco Central sostiene el tipo de cambio mayorista con compras en $ 64,229, que absorben todo el excedente de divisas", comentó el operador cambiario Gustavo Quintana. En tal sentido, indicó que las compras de la entidad monetaria habrían llegado a US$ 100 millones, aunque sin confirmación oficial.El denominado CCL (contado con liquidación), utilizado para la compra y venta de bonos que cotizan en el exterior, se ubicó por debajo del límite de los $85, que no ocurría desde hace 15 días, a $84,80. De este modo, la cotización del CCL acumuló una caída del 7,4% en sólo dos jornadas, motivado en la necesidad de pesos por las restricciones del circuito financiero.Por otra parte, el denominado dólar MEP -que surge de la compra y venta de bonos en la bolsa porteña-, registró un retroceso del 3% a $83,41.