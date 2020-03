Guzmán informará sobre el estado de la economía y la negociación de la deuda

El ministro de Economía, Martín Guzmán, dará hoy, a las 16, una teleconferencia para informar sobre el desarrollo macroeconómico de Argentina y la negociación de la deuda.



El Palacio de Hacienda señaló que la presentación será via webcast, un tipo de transmisión en internet, en medio de un escenario en el que las actividades no se desarrollan con normalidad por el coronavirus.



"En el marco de lo dispuesto por la Ley N° 27.544 de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública bajo Ley Extranjera, el ministro de Economía Martín Guzmán, realizará una presentación via webcast brindando una actualización sobre el desarrollo macroeconómico de la Argentina y los principios de sostenibilidad de la deuda", indicó el comunicado.



Según señalaron fuentes del Palacio de Hacienda a NA, no habrá preguntas, por lo que sólo consistirá en una exposición del titular de la cartera.



El Gobierno inició una dura negociación con los acreedores y busca reestructurar alrededor de 70 mil millones de dólares para evitar caer en cesación de pagos.



El Ministerio consiguió este jueves canjear y alargar vencimientos por un 62%, $310.847 millones, de una deuda de corto plazo por unos $500.000 millones.



Se trata de un canje para estirar vencimientos hasta 2021 y 2014 de 13 instrumentos de financiamiento, entre letras y el bono BOTAPO.



La operación permite postergar vencimientos con cuatro nuevos bonos (con fechas de caducidad entre 2021 y 2024).



En cuanto a la teleconferencia, Economía señaló que "aquellas personas que deseen participar deben registrarse a través de webcast.openbriefing.com/moemar20/ y la fecha limite para registrarse es este viernes 20 a las 15:30, hora de Buenos Aires.