Gobierno recibe a la UIA para analizar el impacto económico del coronavirus

El ministro de la producción Matías Kulfas recibirá este martes al titular de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo para analizar la crisis provocada por el coronavirus.



Durante el fin de semana hubo numerosos llamados de empresarios acercando al Gobierno su colaboración frente a la situación de emergencia. En particular, Acevedo les hizo saber a las autoridades que la UIA habría conformado un "Comité de Crisis".



El reto para las empresas debe ser tan simple como basarse en un principio fundamental de la humanidad: "No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti".



De hechos numerosas empresas industriales ya tomaron decisiones como reducir la concentración de personal apuntando a minimizar el contagio pero sin que reducir la producción.



La expectativa del sector empresario es que la actividad sufrirá recortes importantes ante el avance de la pandemia por las medidas dispuestas para evitar el contagio. El aislamiento, que algunos estiman que será más restrictivo aún, saben que afectará al consumo que, por otra parte ya venía bastante deprimido.



Si bien la capacidad de respuesta ante la emergencia es dispar los directivos de las firmas coinciden en que enfrentan una severa recesión y que la situación es particularmente grave para las pymes.



Muchas de ellas tienen serias dificultades para afrontar el pago de los salarios y recuerdan que una buena medida implementada durante la crisis del 2009 fueron los REPRO, el mecanismo del gobierno por el cual cooperaba económicamente para que las empresas mantengan al personal.



Asimismo, si bien las tasas de interés están bajando, lo cierto es que numerosas empresas endeudadas que por la caída del consumo se les torna difícil cumplir con sus obligaciones ante los bancos.



A pesar de que numerosas entidades ofrecen cancelar los créditos con otros a tasas más bajas se han encontrado que algunos empresarios manifiestan que ni siquiera en mejores condiciones podrían pagar la cuota por la "caída de las ventas", comentan en algunos bancos.



Esta situación se venía dando antes de la irrupción del coronavirus, cuando aún el mundo no enfrentaba un escenario recesivo. Abastecimiento En este contexto, este lunes el titular de la Coordinadora de las industrias de Productos Alimenticios (COPAL), Daniel Funes de Rioja mantuvo un encuentro con la secretaria de Comercio Interior, Paula Español para analizar la problemática del abastecimiento.



A posteriori la entidad emitió un comunicado señalando que "reafirman su compromiso de colaboración con las autoridades, en el abastecimientos de alimentos y bebidas, frente al actual escenario presentado por la pandemia de coronavirus".



Es que las mayores ventas que se observaron estos últimos días, según COPAL lo que representan es un "adelanto" de las compras que se efectúan a lo largo del mes.



En la reunión también se comentó la situación que enfrentan algunos sectores de la cadena alimenticia en referencia a la necesidad de capital de trabajo. Es coincidente en casi todos los sectores el reclamo de acceder a fondos para mantener activa la empresa y el gobierno sabe que este problema es generalizado y que es más grave aún en sectores como el comercio minoristas y las pequeñas empresas.



Por esta causa, es que el gobierno decidió este domingo no realizar anuncios para el sector privado contemplando que cualquier medida demandaría un apoyo estatal.



Ámbito.com.