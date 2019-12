Gobierno quiere precisiones sobre anuncio de Trump: busca iniciar gestiones

Economía Estados Unidos volverá a imponer aranceles al aluminio y al acero de Argentina

Vuelta atrás

A poco menos de diez días de que Mauricio Macri culmine su gobierno, el tuit del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciando la vuelta de los aranceles a las importaciones de acero y aluminio desde Argentina y Brasil, tomó por sorpresa al Gobierno.Funcionarios de la Cancillería y el Ministerio de Producción debieron armar de apuro un plan de emergencia para intentar contener la crisis y atender las demandas del sector privado, que ven cómo el calendario parece volver dieciocho meses atrás, hasta mayo de 2018, indica El"Fue un tema inesperado, no había ninguna señal ni a nuestro gobierno, ni al de Brasil, ni al sector privado que podía haber algún cambio en las condiciones en que estaba desarrollándose el acuerdo que teníamos con Estados Unidos", indicó el ministro de Producción, Dante Sica, en declaraciones radiales.Así, mientras el canciller Jorge Faurie busca abrir el canal de comunicación con Paul Sullivan, vice Chairman del United States Trade of Representative (USTR), Sica pidió una comunicación urgente con el secretario de Comercio Wilbur Ross.Además, según indica El Cronista hubo gestiones ante la embajada de Estados Unidos en Argentina y se pidió al embajador argentino en Washington, Fernando Oris de Roa, que trate de activar allí los contactos para "tratar de tener por lo menos alguna precisión".El Ministerio de Producción y Trabajo informó también que "está avanzando en gestiones con el gobierno brasileño para definir una posición y acciones conjuntas".Por otra parte, autoridades de la cartera tomaron contacto con los referentes del sector privado "para trabajar sobre el impacto que podría ocasionar en sus exportaciones", señalaron.La amenaza de reponer los aranceles al acero (25%) y aluminio (10%), una medida lanzada en enero de 2018 bajo el argumento de que el ingreso de esos bienes a suelo americano suponían una amenaza a la seguridad nacional.La medida involucró a China, la Unión Europea, Turquía, Canadá y México, entre otros grandes productores y exportadores. Los dos últimos fueron sacados de la lista tras la renegociación del Nafta.Las gestiones iniciadas en su momento por el entonces ministro de Producción, Francisco Cabrera, lograron que el país sea excluido. En rigor, se estableció un cupo para ambos productos. El 1° de mayo de 2018 se llegó a un acuerdo con Estados Unidos, aplicándose un cupo equivalente al promedio de exportaciones de los tres años precedentes (2015 a 2017), esto es 180.000 toneladas libres de aranceles. Incluso esto era algo más que el promedio porque los dos primeros años de ese período el volumen había sido menor por la crisis energética.Fuentes del Ministerio de Producción señalan que "esta excepción permitió que en 2018 Argentina realizara exportaciones por u$s 700 millones al mercado estadounidense, cumpliendo casi en su totalidad con las cuotas de exportación". Y agregó que "en lo que va de 2019, ya se realizaron ventas por más de u$s 520 millones".