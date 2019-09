Sandleris: "Están los dólares para llegar al 10 de diciembre y más allá"

El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, aseguró que la entidad rectora tiene los dólares suficientes para atender la demanda hasta el 10 de diciembre y más allá.



Sostuvo que los 48.938 millones de dólares que hay en reservas brutas conforman "un monto saludable", pero aclaró que tener el horizonte en el 10 de diciembre es parte del problema de la Argentina, dado que "el Banco Central tiene compromiso con todos los argentinos, no importa quien gobierne".



Sandleris fue consultado sobre los rumores sobre la posibilidad de su continuidad en la entidad al margen de un cambio de Gobierno, pero respondió que "no importan los nombres, sino que lo que importan son las políticas".



El jefe de la autoridad monetaria disertó y respondió preguntas en el museo Malba, en el Seminario de Finanzas de Clarín, donde aseguró que el tipo de cambio real hoy está en los niveles más competitivos que se han visto en la última década.



"El Banco Central tiene una política monetaria que es estricta y prudente. Asegurarnos que el crecimiento de la cantidad de pesos en la economía es consistente con la demanda de dinero", dijo Sandleris.



Y señaló que de esa forma la entidad rectora garantiza que el ahorrista en pesos reciba una tasa de interés real positiva, que pueda comprar más bienes cuando vence el plazo fijo que antes de hacerlo.



Uno de los grandes desafíos que tiene la Argentina, según el banquero, es el equilibrio fiscal para alcanzar un segundo principio que consiste en asegurar que la política monetaria sea consistente con la estabilidad con tasas de interés real positivas.



"La confianza en nuestra moneda va a permitir que este proceso se vaya revirtiendo. Son muchos años en los cuales no hemos sabido alcanzar los consensos básicos, lo cual les ha permitido tener crecimiento sostenido e inflación baja", señaló.



En ese sentido, agregó: "Es más que evidente que las tasas de interés en la Argentina son muy altas. Esto es el resultado de nuestra historia. Qué nos pasa a los Argentinos que llevamos décadas en las que lo único que hicimos fue comprar dólares como mecanismo de ahorro".



"Hemos terminado así como sociedad porque han sido muchos años en los cuales aquel que ahorraba en pesos perdía. Eso es lo que este banco Central está tratando de revertir. Y la tasa de interés es alta porque la incertidumbre es alta y porque arrastramos esta historia de muchos años", sostuvo.



Por ello, expresó que nada le gustaría más "que tener tasas de interés mucho más bajas, que puedan los bancos poder dedicarse a financiar proyectos de inversión de largo plazo, dar créditos hipotecarios y préstamos para el consumo. Pero no es el país que tenemos".