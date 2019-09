Autorizarán adquisición de hasta 146.000 dólares para compra de vivienda única

El Gobierno nacional prepara el anuncio de una nueva medida con la que permitirá la adquisición de divisas hasta 146.000 dólares para la compra de una vivienda única.



Se trata de una decisión consensuada por el ministerio de Hacienda, el Banco Central, la AFIP y la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) en reuniones mantenidas en las últimas dos semanas.



Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), explicó a la agencia NA que la nueva disposición oficial sería publicada en el Boletín Oficial entre el viernes y el lunes de la semana que viene con los nuevos topes.



"Ahora estamos cruzando informes con AFIP, el Banco Central y el ministerio de Hacienda que son necesarios para la redacción de esa medida. Tenemos esperanzas en que saldrá entre viernes y lunes. El mercado necesita ser reactivado. Unas 100.000 familias dependen de esta actividad", dijo el dirigente.



El presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA), Armando Pepe, señaló que el monto de divisas estadounidenses prepactado con el Gobierno para su autorización tendrá un tope de 146.000 dólares o el equivalente a 220.000 Unidades de Valor Adquisitivo (UVA).



"La novedad del cepo la tuvimos el domingo 1 de septiembre. El martes o miércoles de esa semana realizamos una reunión. Al día siguiente nos recibió Guido Sandleris del Banco Central. Salimos satisfechos y contentos", dijo Pepe en declaraciones a Radio Continental.



Pepe reconoció que Sandleris le afirmó que el control cambiario no tenía como objetivo "perjudicar a nadie" por lo que se debía trabajar en una medida complementaria que permita el acceso a los dólares para la compra de una vivienda única.



"Sandleris sacó un cuaderno y nos empezó a hacer preguntas. La reunión duró dos horas", dijo el presidente de CUCICBA y destacó que en los próximos días se conocerá oficialmente el resultado de las reuniones mantenidas en las dos semanas.



La CIA y los corredores propusieron al Gobierno la implementación de una notificación notarial electrónica previa a la escrituración para que esta sea elevada 72 horas antes de cerrar la operación al Banco Central, con el objetivo de obtener así la autorización especial para la compra de los dólares.



"La constancia que tiene el Banco Central y el banco intermediario de que la plata no es llevada afuera del país es la escritura", dijo Pepe.



Y agregó: "Ayer estuvimos con (el secretario de Finanzas, Santiago Bausili) el segundo de Hernán Lacunza y nos dijo que tenía la orden de solucionar los problemas. El monto de dólares tendrá un tope de 146.000 dólares", señaló.



El presidente de Cucicba dijo que lamentablemente no se podrá comprar algo mayor de 146.000 dólares si quien vende la propiedad no acepta pesos.