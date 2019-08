En China advierten que podría haber una guerra de monedas con Estados Unidos

"Los Estados Unidos etiquetaron a China como un manipulador de divisas, lo cual significa que la guerra comercial se está convirtiendo en una guerra financiera y una guerra de monedas, y los responsables políticos deben prepararse para conflicto de largo plazo", señaló Chen Yuan, ex vicegobernador del Banco Popular de China, en la 40° reunión de China Finanzas, en Yichun.



Por su parte, el ex gobernador de Banco Popular de China, Zhou Xiaochuan, dijo en la reunión que el conflicto con los EE.UU. podría expandirse desde el frente comercial hacia otras áreas, incluyendo la política, la militar y la tecnología.



Llamó a los esfuerzos para mejorar el papel global del yuan para hacer frente con los desafíos de un sistema financiero en dólares.



El Banco Popular de China permitió que el yuan se debilite por debajo del 7 al dólar esta semana, lo que llevó a los EE.UU. acusan a China de la moneda manipulación.



El Presidente Donald Trump dijo que las conversaciones con China previstas para el próximo mes podrían ser canceladas. En el plano interno, la conflictos añaden una nueva dimensión al acto de equilibrio de China: cómo apoyar la economía evitando al mismo tiempo un tipo de cambio que ensancha su distanciamiento con los EE.UU.



Uno de los funcionarios de Banco Popular de China en la reunión señaló que "las tensiones con los EE.UU. podrían aumentar. Zhu Jun, director de la departamento internacional del Banco Popular de China, dijo que "las medidas consiguientes son más probables que lleguen.



Mientras que los mercados no han reaccionado con demasiada fuerza al debilitamiento del yuan esta semana, es posible que "el yuan podría debilitarse aún más con golpes inesperados en el futuro ", expresó Yu Yongding, una investigadora de la Academia China de Ciencias Sociales.



Con los políticos aparentemente decididos a hacer al yuan más flexible, el Banco Popular de China "debe ser paciente y no ajustar la política cambiaria en el corto plazo debido a la volatilidad del mercado", enfatizó Yu.