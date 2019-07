"Hay que dejar que algunos sectores desaparezcan", sostuvo Grobocopatel

Economía Los productos del Mercosur que ingresarán a UE cuando entre en vigor el acuerdo

El presidente del poderoso grupo empresario Los Grobo, Gustavo Grobocopatel, aseguró que la región tendrá que dejar que algunos sectores de su economía "desaparezcan" para focalizarse en los rubros más competitivos, de cara a la vigencia del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea.El empresario agroindustrial aseguró que no hay que temerles a las consecuencias que pueda traer el Tratado de Libre Comercio (TLC), después de que la oposición política exigiera conocer la "letra chica" del acuerdo por considerar que podría haber allí consecuencias nocivas para la economía local.El empresario dijo que antes agregar valor a un producto implicaba que tuviera aranceles más altos y fuera más difícil exportarlo, por lo que ahora sin este escalamiento va a haber mercado para productos agroindustriales y no solamente agrícolas."En vez de vender trigo, vamos a poder vender pastas. En vez de aceite crudo, una latita con marca. Eso, obviamente, si somos competitivos", consideró Grobocopatel y agregó que "los europeos están muy felices porque van a poder empezar a vender quesos al país."Si la industria láctea argentina no produce quesos de calidad y a menor costo que los europeos, sí, va a sufrir, pero también es un gran desafío para el sector mejorar la calidad. Nosotros tenemos que nivelar para tratar de ser cada vez más Europa, no cada vez menos", expresó.En ese sentido, el empresario afirmó que el acuerdo con la Unión Europea exigirá a la Argentina el inicio de una "transformación productiva" para ser más competitiva.